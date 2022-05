Concert de printemps en l’église Sainte-Waudru de Frameries

La vie culturelle redémarre enfin à Frameries… Après deux années de confinement et d’annulation du traditionnel concert de Noël, ce concert de printemps signe la réouverture de projets ambitieux dans la vie musicale de Frameries.

Le samedi 21 mai 2022 à 19h, venez entendre l’orchestre des jeunes de Berlaimont ainsi que les chorales « La Fraternité » et « Lyricanto ». Le répertoire s’étendra de Verdi à Mascagni en passant par Gounod. La direction orchestrale sera assurée par Gérard Hallant et la direction des chœurs par Jeanne et Edmond Lhote.

L’orchestre et les chorales présenteront des perles de leur répertoire et le concert se terminera en apothéose par les chœurs et orchestre réunis, et ce en prélude au futur concert de Noël spécial Verdi déjà annoncé pour le 11 décembre 2022. Habituellement, le concert de Noël sert à soutenir financièrement la Maison de la Jeunesse et de la Solidarité de Frameries qui abrite une école de devoir et de remédiation scolaire, une école d’alphabétisation pour enfants et adultes, un atelier informatique, un atelier de réparation, les Compagnons dépanneurs (petits travaux chez les personnes isolées ou âgées) et un magasin de seconde main.

Remerciements

Ce concert de printemps, gratuit, offrira aux organisateurs l’occasion de remercier les nombreux donateurs qui, pendant la période de confinement, ont soutenu généreusement la Maison de la Jeunesse et de la Solidarité (MJS) permettant ainsi à celle-ci de continuer à remplir son rôle social auprès des enfants en difficulté scolaire et auprès des personnes précarisées. Ce concert donne l’occasion aux choristes et musiciens de retrouver le chemin des répétitions, le plaisir de jouer ensemble et de partager leur art avec un public fidèle depuis de nombreuses années.

Un bar et une petite restauration seront proposés pendant l’entracte et à la fin du concert.

Malgré la gratuité du concert, les organisateurs souhaitent que le public intéressé se munisse d’une carte d’entrée de façon à faciliter l’organisation du concert dans le respect des règles sanitaires.

En pratique

Les cartes d’entrée sont disponibles auprès des organisateurs ainsi que chez Optique Simonet, rue des Alliés 37 à Frameries – tél. 065/61.14.14.

Ce concert est une organisation de la Maison de la Jeunesse et de la Solidarité en partenariat avec le Rotary Club Colfontaine-Borinage et l’administration communale de Frameries.

Un rendez-vous incontournable pour saluer l’arrivée de la belle saison et pour retrouver le plaisir de passer un bon moment de convivialité.

D’ores et déjà, bloquez la date du samedi 21 mai 2022 à 19 heures.