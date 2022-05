Les «Toiles Quiévrainoises» sont de retour!

Le service Culture et le Plan de Cohésion Sociale vous proposent à nouveau trois séances en plein air cet été dans les villages de l’entité, avec trois films à succès qui ont marqué l’année cinéma.

Les Toiles Quiévrainoises seront de retour à Audregnies le vendredi 29 juillet à 21h30 avec « West Side Story », la comédie musicale culte revisitée par Steven Spielberg.

Le vendredi 12 août à 21h15, sur la place de Baisieux, vous pourrez (re)découvrir le phénomène « Encanto », dernier né des studio Disney.

L’affiche. - Facebook commune Quiévrain.

Enfin, le 26 août à 21h dans la Cour de la Salle des Mariages, à Quiévrain, adapté du roman à succès, « Dune », réalisé par Denis Villeneuve.

Les séances sont gratuites et un service de navette sera mis en place pour les séances à Audregnies et Baisieux.