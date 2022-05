Attentats à la pudeur sur deux fillettes à Quévy et Frameries: les parents témoignent

23/05 12:00 → 23/05 20:00

Ce lundi, d'intenses averses orageuses sont attendues dès la mi-journée depuis la frontière française et toucheront surtout l'est du pays. Elles pourront, par endroits, générer des cumuls de 10 à 20 l/m² en 1h et être accompagnées de coups de vent voire d'un peu de grêle.