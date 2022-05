Gros dispositif policier déployé à Cuesmes: voici ce qu’il s’est passé!

23/05 12:00 → 23/05 21:00

Ce lundi, des averses orageuses de plus en plus intenses sont attendues dès la mi-journée depuis la frontière française. Les plus marquées se retrouveront dans la moitié Est du pays. Le Hainaut ne sera pas épargné mais évitera les développements les plus importants. Elles pourront, par endroits, générer des cumuls de 10 à 20 l/m² en 1h et être accompagnées de coups de vent voire d'un peu de grêle.