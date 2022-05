Fermeture confirmée pour le Proxy Delhaize de Ghlin: «Aidez-nous à vider le magasin»

C’était annoncé, c’est maintenant confirmé: le Proxy Delhaize de Ghlin va fermer ses portes. Les chiffres de vente n’étaient plus bons depuis un an. Tout est à -30%, sauf l’alcool et le tabac: «Aidez-nous à vider le magasin», demande le gérant.

**** ******* ** ******* ***** ****** ** ***** ** ******** ** ****** ****** ******* ** ******* ************ * ******* ************** ********* ****** ** ************** ****** ********** ** *********** *********** ***** ***** ***** ********** *** ******** ******* ** ******* ** ******** ********** ** *** ********** ** ** *** ********* ** *** ** ******* * ***** *** ** ** ***** *** ** **** ** ******** Lire aussi ghlin-c-est-la-guerre-entre-magasins-le-gerant-du-delhaize-accuse-celui-du-carre ** ******* ************** ** * * ******** ***** *** *************** ** *** ******* ** ********** **** ** ******* *** ****** *** **** ******* ********** ********** ** ******* ******* *** ****** *********** **** ** ******** ********* **** *** ** *********** ******** ********** ** ** ****** ****************** ** ***** ** ******* **** ******* ****** ***** ** ******* * ** ************** ********* ** ******* ** ******* ** ******* *** ****** ** ** ** *** **** **** ****** ** ** **** ************* ** ** ******** *** ******* ** **** *** *** ********** ** **** ****** *** ********** ********* ** ***** ****** ** ****** *** ******** ********** *** ********** *** *********** *** ******* *** *********** *** ******** ** *********** ** ****** ******** **** ********** Le Proxy Delhaize de Ghlin, qui risque la fermeture fin mai, lance un appel en vidéo DR C’est un véritable appel à l’aide qu’a lancé le Proxy Delhaize de Ghlin. Par l’intermédiaire de vidéos, le magasin appelle les clients à revenir y faire leurs courses. Sans quoi le commerce de proximité fermera ses portes fin mai… *** ******* **** *********** ************** ************** **** ********** *** * ******** ************* ** ************* ** ** ***** ************* Lire aussi vous-aussi-faites-vous-une-dinde-pour-noel-le-gerant-de-l-ad-delhaize-de-ghlin-a **** ************** ********* ******* *** ** ** *************** ** ******* ************ ****** ************* ** ******* ** ****** ** ******** **** ***** ** ******* ** ********* *** *** ** **** ** ******* *********** *** *************** ** *** ******* ** ********** **** ** ******* *** ****** *** **** ** *********** *** ** ***** **** ** ****** ** **** ** ** ************ ** ****** ********* ****** ******************** ***** **** ** ********* ******* ***** *** ** ***** ***** *** ****** **** ** ******** ***** ** ******* ****** *** ****** **** ** ********* ***** ***** ******* ***** **** ** ******** ****** **** ***** ******* ** ************** ** ***** ******* ***** ** ** ** ********** ***** ***** **** ** *********** ** ******* ** ********** ***************** ** ****** *** ****** *** ********** ** ************** **** ****** ****** ************* *** ******** ******* ** ***** ************ ***** *********** ** ******* ****** ******* ** ****** ** ** *********** ** **** *** ******** *** **** ***** ******* ******** ******** ** **** **************** *** ****** ** ************* *** ***** ********** *** *** ******** *** ************ ** ******* *** ************** ** ***** ** ******* ****** ***** ** ******** ******* *** ************ ** ******** ** *** ******* **** *** *** ****** ** ********* ** ***** ** ****** **** *** ****** ************ *** ******* **** **** ***** ************ **** ******* ** ***** ** ******* **** ******* ** ********* *** *** ******** *** ************** ****** ***** * *** ** ****** ****** *** ************** ** ***** ******* *** ****** *** **** * *** ****** ***** ***** *********