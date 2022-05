Parkings, navettes,...: mode d’emploi pour se rendre à l’Ascension de Saint-Ghislain

Comme lors des précédentes festivités de l’Ascension, il ne sera pas possible de rejoindre le centre-ville de Saint-Ghislain en voiture. Des parkings de délestage et des navettes gratuites sont mis en place. On vous explique tout.

*** *********** ** ************ ** ************** ******* *** ********** *** ********** ********** ** ***** ** ************** ********* ******** ** *********** ********* *** *** ******** ** *** ********** **** *** ** ************ ***** **** *** ************* *********** ** ************** *** ******** ********* *** ******* ****** ** ****** ****** ** ********* ****** ****** ****** ********** ****** ***** ** ******** ****** ******* ************** ******* ************** ***** ** * **** *** ******** ****** *** ** ******** *** ********** ******** ************ ** ** ** ***** ***** ** ******** ********* ** ************ ** *************** *** ********** ******** **** *** ******** ** ********** ************ ** ****** ** ** **** ********* *** ** ***** ***** *** ******** ** ********** ********* ******* ******** ********* ********* ******** ********* ***** ** ****** ********* **** ******** ** ******* ******** ** ********** **************** ********* ****** ** **** **************** ********** ********* ****** **************** ********** *** ***** ** **************** ********** ********* ****** **************** ********** ***** *** **************** ********** **** **************** Grosse nouveauté à l’Ascension de Saint-Ghislain: le folklore s’étoffe! Ils vont enfin resortir! - Archives / Ville de Saint-Ghislain Du 26 au 28 mai, Saint-Ghislain vivra au rythme des festivités de l’Ascension. Au programme : l’envol du ballon le jeudi mais aussi la braderie, la foire aux artisans, le cortège, le feu d’artifice… Une nouveauté a aussi été annoncée. ****** ** ****** *** *********** ****** **** *** ***** ** ****** ** ******** ************** ** ** ****** *** ******** ********* ******** * ******** ** ************** ** ************** ** ** ********** ********** ** **** ***** ****** ******** ** ***** ** ** ********* ******* ******* *** ** ***** ** *************** **** ** ******* ****** ** ******** ** ** ******** ** ** ****** *** ************ ** ******** ************** *** ********* *** ***************** ** ****** *** ******** *** ****** ****** ** * **** **** *********** ********* ** ********* ** ** ***** *** ******* ** ******* ** ****** **** ***** ******** ** ****** *** **** ******** ******* ****** ** **** ******** *** ****** ********* **** ** ***** ** **************** ********* ** ********* ** *********** ** ******** ******** ** ******* * ***** *********** ** ********* ** *********** ** ** ** ***** * ***** ******** ** ********* ** ***** *************** **** ****** *** ************ ** **** ********* ** ******* *** ** ******** Lire aussi Le ballon de l’Ascension pourra s’envoler: Saint-Ghislain a pu trouver une solution *** **** ***** ****** **** *** ******* ** ** *** **** ******* ************ ** ***** **** ** *** ** ***** *** ** **** ************* ** ** **** **** ******* *** ************ *** *** ************ ********** **** ** ********* ** ** ************ **** ** ********** **** **** *** ***** *********** **** ****** *** ****** *********** ** ****** ** ******** ** **** **** ** ********* *** ****** ********* ** ******* ******** *** ******** ***** ***************** ** ****** ***** ** *** ************* ** ***** ********* *** ** ******** **** ********* *** ** ***** ** ** ***** *** ******* *** ******** ** ** ***** ****** ********** ********** ** ******* *******