Venez découvrir la littérature ukrainienne à la bibliothèque de Boussu

La roulotte théâtrale vous propose de venir découvrir la littérature ukrainienne à la bibliothèque de Boussu le vendredi 3 juin à 19h30.

« Des mots pour l’Ukraine », autour d’Annie Rak, des auteurs et des comédiens vont se réunir pour un exceptionnel voyage dans le monde de la poésie ukrainienne.

Tout au long de son histoire tourmentée, le peuple ukrainien a toujours trouvé en son sein des poètes comme Ivan Franko, Taras Chevtchenko, Serhiy Jadan ou Oleg Sentsov qui ont entretenu la flamme et donné le courage.

Françoise Houdart, Renild Thiébaut, Aubéline Barbieux, Roland Thibeau, Georges Kelessidis, Stefan Thibeau, Morgane Eeman et Annie Rak déclineront en français et en ukrainien des textes anciens et modernes de la littérature ukrainienne. Avec les chants et la musique de Vasyl à la bandoura.

Infos

Bibliothèque de Boussu, rue Léon Figue, 19. Tel. au 065/78.39.47 ou par mail à bibliotheque@boussu.be