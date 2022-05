SDF torturé au stade Tondreau à Mons: la peine d’un des tortionnaires a été alourdie

Torturé avec des lames de rasoir, des allumettes et un marteau. - E.G./D.R.

Six marginaux ont été condamnés pour avoir torturé Mike, un SDF, au stade Tondreau avec des lames de rasoir, des allumettes et un marteau. Il est resté 40 jours dans le coma. La peine d’Adrien C., 21 ans, vient d’être alourdie...