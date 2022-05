L’envol du ballon de Saint-Ghislain annulé à la dernière minute!

Alerte info

Pas de ballon cette année! - Photos et vidéo FW

Mauvaise nouvelle pour les Saint-Ghislainois ! Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, il n’y aura pas encore d’envol du ballon ce jeudi soir !

Sur la vidéo, vous voyez le pilote et les personnes qui l’aident replier le ballon… Dure décision.

C’est presque à la dernière minute que la décision a été prise, mais il faut bien faire preuve de prudence. La météo ne va pas permettre un envol du ballon en toute sécurité.

Certes, il ne pleut pas et le soleil était plutôt au rendez-vous. Mais ce sont les rafales de vent qui posent problème. Et c’est pour cette raison que les autorités ont fini par prendre cette difficile décision, pas mesure de sécurité. Le pilote du ballon a expliqué qu’il fallait un maximum de 15 nœuds mais que certaines rafales faisaient plus.

L’échevin François Roosens était invité à monter dans le ballon cette année. Il est donc resté au sol... Les géants et les musiciens sont malgré tout au rendez-vous pour tenter de faire face à la déception du public.

« Les règles sont très strictes, la législation est pointue, explique François Roosens, qui ne cache pas sa déception. En fait, s’il y avait eu un peu plus de vent, cela aurait pu encore aller, mais c’est la présence de rafales qui pose problème. Les rafales sont incontrôlables et l’aérostier n’a pas voulu prendre de risque forcément. Je me console en voyant la foule présente ce jour à Saint-Ghislain. »