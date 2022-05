Des ateliers tricot à Wasmes pour fabriquer ses propres vêtements (vidéo)

Tous lundis à Wasmes, une bande de tricoteuses se retrouve pour un atelier tricot. On y tricote et on papote. Et tout le monde est le bienvenu, même les messieurs.

******** ************* ** **** ******* ****** ******** ** * **** ********** ************ ** ****** ******* ****** ** ********** ******** ** ***** ********** *** ***** ********** ** ***** * ***** ************** ********** *** ********** ********** **** **** ************ *** ** *********** ** ********** ******* **** *** **** *** ***** *************** ******* **** ***** ****** ** ********* ************** ** ******* ** *** ***** ********* ****** ** ****** ** *** ****** ***** ****** **** ******** *** ******** ** ****** ** *************** ******** ******* *********** ** ******* ** ** **** ****** *** ******** ** **** *** ****** ************* ************* ** ****** ****** ***** ******* ********** ********* ** ****** ** ********* ***************** ** ******* *** ** ******** ** ** ******** ********** ******************** ** ****** **** *** ******* ** ** ** *** ** ** ***** ** ****** *** ************ ******* *** ****** ** ***** ******* **************** ******** *** ***** **** ********* ********** ***** ********** *** ****** ** ******** ** **** ******************** ****** ********** ******** ** ******** ********** ******************** ******* *** ********** ** ********* ** **** **** *** ******** ***** *********** ************* ** *** ****** ** **** ***** ** ***** ** ********** *** ******* *** ****** ** ** *************** ****** ******* *** ********* *** ********* *********** ***** ******** ******* **** ****** ** **** ********* *** ************* ********** **** ********* *** ********* **** ****** ******** **** **** ** ****** ***** ****** ******** **** ******** **** ********* *** *** ******* ** ** ***** *** ******* *** *** ** ***** ****** ************** ** *********** ******* ********** ** ** ************ ************ *** ******************** ** ********** ************** *** ******** **** ******* ** ****** ** **** *** *** ************ *** ** ******* ** ** **** ******** ********** ***** ** *************** *** ************* ** **** *** ********** **** *** ******** ** ****** ** ***** ******* ** *** ***** ************* ** ***** ** ******** ** ****** ******* *** ********* ** ** ****** ** *********** ** ************ ******** * *** ********** ********** ** ***** ** ** ** *** ** ** ***** ** ** ** **** ** ***** ****** **** **** ****** ********* ****** ********** ******* ******* *** ** ********* ********** *********** ** ** ********** ******* **** ** **** ** ********* ***** ******* * *** ******* *** ************* ** ********** *** *********** **** ** ******** ** **** ******* ***** ********* *************** ** ***** **** **** ** ****** **** ** **** ****** ***** ** **** **** ** ** **** ************ **** ** ******* ** ********* **** *********** ******** *** **** ********** ** ** ***** ********* ** ** *** **** **** ***** ************************ *** ******** ******* **** ** ****** **** ***** **** ** ******** ********** ******* *** ** ****** **** ** *********** ***** **** ** ******** ** **** ************ ****************** ******** ******** ***** **** ** ** ********** ** ****** ** ** ********* ********* ** ******* **** ** ***** *** ** ********* * ******* *** ********** *********** **** **** ******* ** **** *********** *** ** **** *** ** **** ******** ********* ******* ***** ** *** ** *** ********* *********** ** ******* ** *** ** **** **** ** ******************** ******* *********