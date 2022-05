Grave accident à Quaregnon: mère et filles sont venues remercier les pompiers!

Corinne et Soizick ont été victimes d’un grave accident. Un automobiliste les a percutées avant de prendre la fuite! Mère et fille ont dû être désincarcérées. Geste qui devient désormais plus rare: la famille est venue remercier les secouristes.

** * * ******** ****** ** *********** ** *** *********** ****** ******** *** ** ***** ** *** **** ** ****** ************ * **** ** **** *** ******** ************* **** ** ***** *** ******** ***** **** ** ***** ****** ******* ** *** **** ******** ************ ** **** ***** ******* **** ** ****** ** ** ******* *** ******** ** ***** ** ******* ****** ** *** ********* ** ******** ****** **** ************ ** ********** ** ** *** ******** ******* ******** **** **** *** ** ************** **** ** ***** ******** ***** *** ***** ******** ****** ******** ***** ****** **** ********* ******* ***** ***** *** ** ******* ** ********** *** **** ***** * ******** ** ***** ** ** ***** ** ***** ****** ********** ***** * ** ** ********* ********** ** ** ***** *** **** ****** **** ****** ************** ****** ******** **** ********* * ***** ********* ********** *** ******** ** **** ******* **** ***** ** ** *** ******* *** **** ****** *** *** ***** ****************** ** ***** ** ** ******** ******** **** ** ********** * *** ***** ***** ******** ** ** ********** ****** * **** ** ************ ************* ****** ***** ** * ** ***** ********** ** ********** ** ******* * ** **** *** **** ** ***** ** ************ **** ********* *** ******** ** ************* ** ***** ****** *** *** ** ** ****** ** ****** *** *********** *** ****** ********** ** ********** ******* ** ******* ******* ****** *** ****** ** ******** ** ***** ** ************** ********** ******* ******** ****** *** ******** ** ******************* ******** ******** ** ***** ****** **** *************** *** ***** ****** ********* ************************ **** ** ******* ******** ** ** ******* ** ***** ***** ******** *** ***** ********* ** ** ******** ******* ************ ** ****** ***** ** ********************* ** ***** * ** **** *** **** ******* *** *********** ******** ** ******* ********* ** ** ***** ** ** ******** ******** *** ** ********* ******* *** ** ********** *** *** ** *** *** *********** ** **** ******* ** ********** ** ***** ** ****** ********** ***** ******* ** **** ** ******* ** ***** ************* *** ****** *********** ************** ** ** ********** ** **** *** ******** ************ *** **** **** ********* *** *** ******** ********* ** ********** ****** ********** *** ******* ** ******* ****** ** ******** *** **** **** ***** ****** **** ******* ** ***** *** **** **************** Victimes d’un délit de fuite à Quaregnon, Corinne et sa fille ont été désincarcérées Corinne, l’une des victimes, témoigne. - E.G./D.R. ‹ › × × Corinne, l’une des victimes, témoigne. - E.G./D.R. La porte a été retirée... - E.G. Corinne et Soizick sont encore très choquées. Mère et fille ont été victimes d’un accident avec délit de fuite ce mercredi à Quaregnon. Les pompiers ont dû les désincarcérer. ** ******** ***** ******* ******** ** *** ********* *** ** ************* ** ********** **** ** ***** ******** **** ***** ****** ***** **** ** ******** ***** *** ***** ******** ****** ******** ***** ****** **** ********* ******* ***** ***** *** ** ******* ** ********** *** **** ***** * ******** ** ***** ** ** ***** ** ***** ****** ********** ***** * ** ** ********* ********** ** ** ***** *** **** ****** **** ****** ************** ****** ******** **** ********* * ***** ********* ********** *** ******** ** **** ******* **** ***** ** ** *** ******* ****** ***************** ******* *** ** ****** ************** ******* ** **** ** ******** *** ****** *** ******* *********** *** ******** *** *** *********** ** **** ************ ******* ** ** ***** ******** ********* **** ** ********** *** ****** ** *** *** ******** ** ********* ** ****************** **** ******* *** ****** ** ** ******** ******* *** ****** ** ****** ********* ** ******** *** ** ***** ************ ************ ****** ****** *** ***** ** ************** ******* ******* ******** ** ** ********** **** ****** ** ** ***** ********** ** ****** ***** ** ***** ****** ********* **** ** ******* ** ****** ************************** ** ***** *** ***** ****************** ****** ******** ** ***** * ***** ***** ******* **** ************* **************** ******* ****** ** ********* ** ** ******** ***** ** ****** ** ** ****** ********** **** ****** **** ** ***** ** ****** ** ******* ****** *** ***** ***** ******* ** **** ************* **************** ************** *** ******** *** **** *** ****** ****** ** **** ** *** ** ************ ******* ** ********* **** ********* *** ******* ****** ** ***** ********* **** ******* *** ******** ********** **** *** ******* ** ** ******* ******** ** ***** *** ******** * ***** ******* *** ** ****** ******** ** *********** *** * ******** ** ***** ** ** ****** ******* ********* ******** ***** ** ******* ** ******** ************** **** ******** *** ***************** ***** ******* ** ******** ********** *** ******** **** ** ******** ** *** ***** ** ***** **************** ************** *** ******* *** ******* ** ** ******** **** ******** ** ******** ** ** ****** ***************** * ****** ** ****** ** ****** ** ****** ******************* * ***** ********* ************ **** *** ****** **** ******** ** ****** ******** ****** ************* ******* * ***** ******* ** ** ********* **************** ** **** ******* ********* ********* ******* *** *******