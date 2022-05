Le montage du festival de Dour a déjà commencé: visite du chantier (photos et vidéo)

Dour 2022, c’est dans un mois et demi… Et déjà, on s’active sur le site. C’est que déployer les tonnes de matériel et les kilomètres de barrières nécessaires au déroulement du festival, ça ne s’improvise pas! Damien Dufrasne explique le chantier.

Parmi sa foisonnante programmation, le festival de Dour nous annonçait « le roi du drip et légende du rap américain Gunna » . On s'en passera : Gunna est sous les verrous aux Etats-Unis pour sa proximité avec un gang accusé, entre autres, de meurtre.