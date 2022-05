Grève de ce mardi: toutes les perturbations prévues à Mons-Borinage

Ce mardi a lieu une grève générale partout en Belgique. Services publics, transports, poste : voici tout ce qui sera impacté par la grève ce 31 mai dans la région de Mons-Borinage.

Dénoncer un malaise général dans la fonction publique et augmenter le pouvoir d’achat : voici les raisons pour lesquelles les syndicats mènent ce mardi une grève en front commun. Suite à cette grève générale, des perturbations sont à prévoir autant dans les services publics que privés.

Du côté des hôpitaux, le front commun syndical sera présent au CHU Ambroise Paré. « La mise en réseau des hôpitaux du groupe Jolimont et du CHU Ambroise Paré ne sera pas sans conséquence pour l’hôpital public qui sera privatisé au 1er janvier 2023. Le personnel sera présent sur l’esplanade du CHU Ambroise Paré avant de rejoindre la Grand’Place de Mons où une délégation sera reçue par les autorités politiques », précisent les syndicats CGSP, SLFP et CSC.

Les syndicats veulent dénoncer un malaise général dans la fonction publique. - PhotoNews

Un autre rendez-vous est donné à la gare de Mons afin de manifester. « Depuis des années, les cheminots ont vu le nombre de leurs collègues diminuer drastiquement. Le non-remplacement du personnel est devenu la réponse de la direction des chemins de fer aux économies budgétaires imposées par les précédents gouvernements successifs. Les cheminots attendent que des mesures soient prises en vue de renforcer son pouvoir d’achat, revu à la baisse en raison de la crise actuelle. »

Transports

Les trains et les bus seront fortement impactés, notamment à Mons-Borinage. Au niveau de la SNCB, environ un train sur 4 circulera. « En raison de la grève nationale des secteurs publics annoncée par les syndicats, la circulation des trains sera fortement perturbée dès ce lundi 30 mai 22h jusqu’au mardi 31 mai. La SNCB regrette la situation pour ses voyageurs et, afin de limiter l’impact, a élaboré un service de trains alternatif dans les provinces où c’est possible », détaille la SNCB.

Concrètement, dans la région, un quart des trains circulent, dont 1 train IC sur 3 et 1 trains S et L sur 5. La plupart des trains P ne circuleront pas.

« Ce service de trains alternatif est établi sur la base des membres du personnel SNCB et Infrabel disponibles, notamment le personnel opérationnel essentiel : conducteurs de train, accompagnateurs de train et personnel des cabines de signalisation. En fonction de cela, les perturbations peuvent être plus importantes dans une province que dans une autre », détaille la SNCB. Pour plus d’infos précises sur votre trajet, veuillez consulter l’app ou le site.

Au niveau du TEC, le réseau sera particulièrement perturbé. « Ce mardi 31 mai , les organisations syndicales participent en front commun à une journée d’actions nationale pour laquelle elles ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participent. Une liste des voyages supprimés et assurés sera disponible le mardi 31 mai au matin. Une attestation sera disponible sur cette même page dans la journée du 31 mai », précise le TEC. À noter que l’espace TEC de Mons sera exceptionnellement fermé. Toutes les infos sur les lignes et les trajets qui ne circulent sont à retrouver sur le site.

Certains bus ne circuleront pas. - Belga

Poubelles

Si vous sortez habituellement vos poubelles le lundi pour une collecte le mardi, pensez à éviter pour ce 31 mai. « En raison de la journée d’action nationale prévue ce mardi, les collectes en porte-à-porte du mardi 31 mai seront postposées.Tous les recyparcs seront fermés. Ils rouvriront leurs portes le mercredi 1er juin à 9h », détaille Hygea. Attention, pas de changement de jour de collecte pour les communes collectées le mercredi 1er juin, jeudi 2 juin et vendredi 3 juin.

Poste

Il est également possible que vous ne receviez pas votre courrier ce mardi. « Les actions syndicales menées en front commun et la grève nationale auront une incidence sur les services dans nos bureaux de poste, du Contact Center, la collecte, le traitement, la distribution de vos lettres et paquets », a indiqué l’entreprise.

Lire aussi La grève de ce mardi 31 mai sera offensive: voilà pourquoi cela pourrait marcher