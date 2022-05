Tennis de table: Lilou & Alessi Massart de Tertre, frère et soeur, dans le top belge

Frère et soeur. - CM/ JPL

C’était attendu et c’est désormais officiel! Les jeunes Tertrois Lilou, 14 ans et Alessi Massart, 16 ans, viennent d’intégrer le top 20 belge du tennis de table. Ils sont série A tous les deux, et la jeune pongiste intègre même le top 5 belge.