Seul le premier nom a été dévoilé pour le concert du Doudou à Mons

À 10 jours du grand concert de la ducasse de Mons, organisé le vendredi soir, seul le premier nom a enfin été dévoilé…

Jusqu’à ce jour, le doute planait encore sur les personnalités qui animeront le traditionnel concert du Doudou. L’organisation du concert est, depuis cette année, confiée à la RTBF. Les citoyens étaient donc nombreux à se demander qui seraient les têtes d’affiche du concert du vendredi soir.

Les rumeurs allaient bon train dans la Cité du Doudou. Le nom du chanteur belge Stromae a même été évoqué sur les réseaux sociaux. Mais ça ne sera finalement pas lui !

Ce mardi midi, à 10 jours de l’événement, un seul premier nom a été dévoilé. Il s’agit du chanteur baudourois Antoine Delie. Il ouvrira le concert. Pour le reste, la Ville a indiqué qu’elle annoncerait les noms au fur et à mesure…

Lors de la dernière ducasse, en 2019, c’était Typh Barrow, Bastian Baker, Mustii et Killer Queen qui étaient présents sur la Grand’Place. L’année précédente, Jean-Baptiste Guégan, Léa Paci, Nadiya, Alice on the Roof, Mister Cover et Kid Noize avaient animé la soirée.