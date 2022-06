Ykons est le second nom annoncé pour le concert de la ducasse de Mons

À 10 jours du grand concert de la ducasse de Mons, organisé le vendredi soir, seul le premier nom a enfin été dévoilé…

Jusqu’à ce jour, le doute planait encore sur les personnalités qui animeront le traditionnel concert du Doudou. L’organisation du concert est, depuis cette année, confiée à la RTBF. Les citoyens étaient donc nombreux à se demander qui seraient les têtes d’affiche du concert du vendredi soir.

Les rumeurs allaient bon train dans la Cité du Doudou. Le nom du chanteur belge Stromae a même été évoqué sur les réseaux sociaux. Mais ça ne sera finalement pas lui !

Ce mardi midi, à 10 jours de l’événement, un seul premier nom a été dévoilé. Il s’agit du chanteur baudourois Antoine Delie. Il ouvrira le concert. Pour le reste, la Ville a indiqué qu’elle annoncerait les noms au fur et à mesure. Chaque jour, une nouvelle tête d’affiche sera dévoilée pour le concert du vendredi 10 juin.

La directrice de la communication et des affaires publiques de la RTBF Axelle Pollet s’est dite très heureuse du partenariat avec la Ville de Mons. « C’est une grande joie de devenir partenaire d’un tel événement culturel. En tant que média public, c’est très important pour nous de pouvoir faire la promotion du patrimoine et de la culture montoise. »

Selon le bourgmestre Nicolas Martin, la couverture médiatique du Doudou par la RTBF donnera un rayonnement national à l’événement. « La couverture sera nationale sur les ondes de la RTBF et je ne peux que m’en réjouir. Dorénavant, cela ne se limitera plus seulement au simple concert du vendredi soir. »

Lors de la dernière ducasse, en 2019, c’était Typh Barrow, Bastian Baker, Mustii et Killer Queen qui étaient présents sur la Grand’Place. L’année précédente, Jean-Baptiste Guégan, Léa Paci, Nadiya, Alice on the Roof, Mister Cover et Kid Noize avaient animé la soirée.

Il faudra donc encore être patient pour connaître le nom du deuxième artiste, qui sera dévoilé ce mercredi par la Ville de Mons.