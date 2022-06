À Tertre, le parc de loisirs Dock 79 se lance dans une nouvelle activité de grimpe

Le Dock 79 ouvrira une salle de bloc en octobre 2022. Après l’installation de deux terrains de padel, le parc étoffe encore un peu plus son offre de loisirs. Il s’agit ici d’un sport ludique, destiné aux grimpeurs amateurs ou aguerris.

Le bloc, c’est l’un des sports tendance du moment. Bien plus accessible que l’escalade, aucun matériel (si ce n’est une paire de chaussons), ni aucune technique de sécurité ou prérequis ne sont nécessaires pour s’y exercer. Les murs de bloc montent bien moins haut que ceux de l’escalade (4,5 m maximum contre une quinzaine de mètres) et le sol est recouvert d’un épais tapis prévenant tout risque de blessure en cas de chute.

Le Dock 79 a décidé de miser sur cette discipline. La salle de bloc proposera un espace de 800 m² et sera installée sur la zone du trampoline park, qui fermera ses portes quelques mois avant d’être remonté à côté de l’accrobranche.

À terme, l’objectif du centre est de pouvoir ajouter un espace grimpable extérieur de 300 m², mais aussi de profiter du lac présent sur le site pour proposer aux clients de pratiquer le « deepwater climbing », une forme dérivée du bloc qui s’exerce au-dessus de l’eau !

« Notre ambition est de proposer aux clients deux pôles d’attraction : un pôle sportif regroupant le téléski, le padel et le bloc, et un pôle loisirs, avec l’accrobranche, l’aquapark et le trampoline park », explique Antoine Marquais, fondateur du Dock 79. « Nous voulons que ces deux pôles fonctionnent en synergie et permettent aux familles de découvrir des activités ludiques qui raviront les plus jeunes, mais aussi des activités plus sportives pour les membres qui souhaitent se challenger. ».