Plus de 140 policiers vont sécuriser les festivités de la Pucelette de Wasmes

Durant ce week-end de la Pentecôte, la police boraine sera présente sur le terrain. Voici tout ce qui est mis en place.

À la veille des festivités de la Pucelette, la zone de police boraine se prépare à la sécurisation de ces journées de fête. Et pour cela, elle a mis les moyens pour garantir aux citoyens des journées de liesse en toute sécurité. « En tout, plus de 140 policiers de la zone seront engagés du 4 au 8 juin. Ils seront renforcés par 4 cavaliers et 8 policiers de la police fédérale », détaille la police boraine.

La zone travaille également, et depuis peu, avec des « nouveaux partenaires ». « Les policiers français seront au nombre de 4. Leur présence témoigne non seulement d’une très belle collaboration entre nos deux corps de police mais elle permet surtout l’échange de bonnes pratiques et facilite le contrôle des résidents français », ajoute-t-elle.

ZP boraine

Vidéo surveillance

Les 5 caméras fixes temporaires seront installées à divers endroits stratégiques de Colfontaine et viendront accroître notre réseau de caméras urbaines. « Donnant ainsi à notre dispatching une vue complète des rassemblements et déplacements des foules », conclut la police boraine.

