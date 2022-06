Voici les faillites prononcées à Mons-Borinage au mois de mai

05/06 10:00 → 05/06 21:00

Aujourd'hui, de nouvelles averses parfois orageuses sont prévues sur notre pays. Localement, elles pourront être intenses et conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps (jusqu'à 30 l/m² en 1 heure, voire plus). En cours de journée, il faudra par endroits éventuellement composer avec des orages plus marqués et plus structurés, principalement dans la moitié est et près des Pays-Bas. De la grêle et des coups de vent seront possibles. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'extrême ouest du pays.