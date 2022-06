Une distillerie clandestine découverte par la police à Frameries

Ce jeudi matin, la police boraine a découvert une distillerie clandestine. Elle est intervenue, à Frameries, avec l’ONEM, l’AFSCA et le service des douanes.

Trois policiers du service Environnement et 3 policiers de la BAC et du SER ont effectué une opération de contrôle dans un bâtiment situé à Frameries. Ils étaient également accompagnés de représentants de l’ONEM, de l’AFSCA et des douanes.

Objectif : vérifier si de l’alcool était bel et bien fabriqué au sein de l’habitation. Et les soupçons étaient fondés puisqu’un alambic et de nombreuses bouteilles d’alcool ont été découverts.

« Pour rappel, fabriquer et commercialiser de l’alcool ne peut se faire que si l’on dispose des autorisations nécessaires », précise la police boraine. « Ces autorisations sont délivrées par le Service des Douanes et Accises du SPF Finances ».

Une fabrication «maison» loin d’être dans les règles... - Police boraine

Les 3 « distillateurs » ont donc été verbalisés pour les faits suivants :

– 3 PV de l’ONEM pour travail au noir « car non seulement les 3 personnes fabriquaient de l’alcool mais en plus elles faisaient les marchés afin de vendre leur production », souligne la police.

– 1 PV de l’AFSCA.

– 1 PV des Douanes pour la fabrication d’alcool. « Notons également que l’alambic et +/-200 bouteilles d’alcool ont été saisis ».

– Pour la police, un PV lié au bien-être animal a été rédigé et une mise en demeure pour défaut de permis d’environnement et d’urbanisme. « Les autorisations n’ayant pas été demandées pour détourner le lieu de sa fonction initiale, à savoir une habitation ».