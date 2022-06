Wocodo à la police boraine pour une domiciliation plus rapide!

Wocodo pour « Woon Control Domicile » est une application facilitant les changements des domiciles. Dans une société de plus en plus digitalisée, il était logique que la domiciliation le soit aussi !

Wocodo est synonyme de simplification de la procédure mais aussi de gain de temps. En effet, dès le changement d’adresse introduit auprès de l’administration communale, le commissariat de quartier reçoit, via le programme Wocodo, la demande de vérification. Une fois que le policier de quartier est passé au domicile, il valide la demande en ligne et le citoyen peut rapidement se rendre à l’administration communale pour officialiser sa nouvelle adresse ! Alors que l’ancienne procédure (envoi de documents papiers) prenait parfois plusieurs semaines, Wocodo permet de réduire les délais de traitement de moitié ! Un gain de temps pour l’administration communale et les services de police mais également pour les citoyens !

Un déploiement progressif

Bien que Wocodo doive être déployé dans les cinq communes et commissariats de quartier de la zone de police boraine, les choses se font graduellement.

C’est ainsi qu’il est déjà testé et utilisé sur Boussu depuis quelques semaines et qu’il est actuellement déployé sur Saint-Ghislain. Les trois autres communes suivront dans les semaines à venir.

En quelques semaines, Wocodo a déjà conquis les employés communaux et les policiers.

En effet, l’application atteint ses objectifs et dépasse même nos attentes.

Concrètement

Lorsqu’une administration communale reçoit la demande de domiciliation du citoyen par mail ou au sein de ses locaux, la demande est immédiatement encodée dans le système et implémentée dans la partie réservée aux services de police. Le commissariat de quartier reçoit alors l’identité du citoyen, ses préférences de passage ainsi que l’adresse du domicile à vérifier et le délai de mission (à partir de la réception de la demande, la police a 3 semaines pour passer au domicile du requérant).

La mission est ensuite attribuée au policier de quartier qui la prévoit dans ses patrouilles. Sur place, via sa tablette, son ordinateur portable ou son smartphone de service, il a alors la possibilité d’indiquer différents éléments :

– présence/absence de la personne à son domicile,

– nombre de passages effectués,

– présence/absence de sonnette, de boîte aux lettres, de numéro de maison ou de nominette identifiant l’habitant.

En interne, l’application permet également de notifier l’échéance de la mission par code couleur passant du vert à l’orange puis au rouge, ainsi que de prendre et télécharger des photos horodatées pour illustrer le dossier en cours (par exemple l’absence de numéro de maison sur la façade).

Toutes ces informations sont mises à disposition de l’administration communale qui peut en tout temps tenir le citoyen informé de l’avancement de son dossier.

Une procédure simplifiée et plus rapide qui profite à tous !

Le déploiement de Wocodo dans les communes :

Boussu : déployé depuis mi-mai

Saint-Ghislain : déployé depuis mi-mai

Colfontaine : sera déployé mi-juin

Frameries : sera déployé mi-juin

Quaregnon : sera déployé mi-juin.