Le rallye des enfants à Herchies transformé en «fiesta boum boum»: toutes nos photos

05/06 16:00 → 05/06 19:00

En cette fin d'après-midi, des pluies et averses occupent encore les provinces d'Anvers et de Limbourg mais se décalent lentement vers les Pays-Bas en perdant de l'activité. Des averses accompagnées d'orage sont encore présentes sur le sud de la province de Luxembourg. Une nouvelle série d'averses (la dernière), parfois encore accompagnées d'orage, arrive par la France et influencera notre temps une partie de la soirée. Elles seront cette fois plus localisées et l'extrême ouest sera même en grande partie épargné.