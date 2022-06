Le Dour Festival annonce plus de 30 nouveaux artistes sur la scène du Rockamadour

Dour Festival présente le line-up complet du Rockamadour by Kiosk Radio !

C’est au Rockamadour, scène intimiste camouflée de containers maritimes et située en plein cœur de Dour Festival, que se succèderont chaque jour la crème de la crème de la scène musicale alternative locale et internationale programmée avec amour en collaboration avec les mélomanes Jim et Mickey, deux des co-fondateurs de Kiosk Radio.

Web radio communautaire qui diffuse de la musique 24/24, 7j/7 depuis un petit kiosque situé au Parc Royal de Bruxelles, Kiosk Radio est le point de rencontre des passionnés de musique de Bruxelles et d’ailleurs.

Au Rockamadour, Kiosk Radio présentera un line-up à son image : pointu, éclectique et sans concession avec CRYSTALLMESS, MC Yallah & Debmaster, OK Williams, Yung Singh et plus de 30 autres artistes qui viennent compléter une programmation de #dour2022 déjà longue de plus de 210 noms.

Toute la programmation est à retrouver ici et la billetterie ici

Gunna ne viendra pas au festival de Dour, il est en prison... En prison! - Photonews Parmi sa foisonnante programmation, le festival de Dour nous annonçait « le roi du drip et légende du rap américain Gunna » . On s’en passera : Gunna est sous les verrous aux Etats-Unis pour sa proximité avec un gang accusé, entre autres, de meurtre. Les deux rappeurs Young Thug et Gunna, parmi les artistes les plus influents de la scène hip-hop d'Atlanta, ont été arrêtés lundi 9 mai dans l'État de Géorgie, avec 26 autres personnes. 56 chefs d'accusation sont retenus contre eux dont racket, meurtre, braquage à main armée et participation à une activité criminelle en gang, selon la chaîne d'information locale WSBTV. Young Thug, 30 ans, serait l'un des fondateurs de YSL (Young Slime Life), un gang criminel sévissant à Atlanta depuis 2012. Sergio Kitchens, plus connu sous le nom de Gunna, est lui accusé d'avoir violé la loi fédérale R.I.C.O. (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act), qui lutte contre le crime organisé. La remise en liberté conditionnelle leur a été refusée dans l’attente de leur procès, qui devrait se tenir au début de l’année prochaine. Gunna restera donc de l’autre côté de l’Atlantique, sous les verrous... Il en faudrait plus pour que l’organisateur du Dour Festival perde son flegme ! « Ça arrive, dans ce milieu... Asap Rocky, qui était encore en prison il y a un mois, sera au festival des Ardentes... On cherche un remplaçant à Gunna », dit Damien Dufrasne.