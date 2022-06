Nos 5 astuces pour assister aux festivités du Doudou ce week-end (vidéo)

Après 2 ans sans ducasse, le Doudou est enfin de retour ! Où voir le Car d’Or de près ? D’où sera tiré le feu d’artifice ? Voici nos 5 astuces.

Si le Doudou n’a plus aucun secret pour certains, pour d’autres, ces quelques astuces seront bien utiles. Horaires, lieux… On vous dit tout pour profiter pleinement de la ducasse de Mons. Des conseils que vous pouvez d’ores et déjà prendre en considération pour l’an prochain. Il faut s’y prendre à l’avance !

Doudou 2022: voici toutes les rues bloquées et les parkings accessibles (carte) Attention, de nombreuses rues sont déjà bloquées. - H.W. Vous l’avez peut-être remarqué ce mercredi matin, des rues du centre-ville de Mons sont déjà bloquées pour le Doudou. Voici les rues impactées et jusqu’à quand elles seront bloquées, ainsi que les endroits pour se garer. Pour le bon déroulement des festivités, différents dispositifs seront mis en place afin de sécuriser la population durant la ducasse 2022. « Bigbag, Lego, barrières etc. sont placés au début de certaines rues afin d'assurer la sécurité de chacun et permettre le bon déroulement des festivités », détaille la Ville de Mons. Depuis ce mardi 7 juin, plusieurs angles de rues sont bloqués. Via la rue de Nimy, les entrées des rues suivantes sont déjà bouchées : rue des Tuileries, rue Antoine Clesse, rue des Marcottes et rue des 4 fils Aymon. Du côté de la rue d’Havré : il est impossible d’y avoir accès depuis les rues Peine Perdue et des Groseilliers. La rue du Hautbois est inaccessible via les rues des Epingliers et Jean Lescarts. Des dispositifs de sécurité sont également présents à plusieurs endroits : - à l’angle entre la rue de la Petite Triperie et de la Grande Triperie - après l’accès du parking de la Grand’Rue sur la rue Notre Dame - à l’angle de la rue Samson et de la rue de la Terre du Prince - à l’angle de la rue de la Réunion et de la rue du Chapitre - au square Rooselvelt - à l’angle de la rue Telliers et de la rue Marguerite Bervoets Dès ce mercredi soir, voici toutes les rues bloquées et qui le seront jusqu’au 15 juin en soirée : - Rue des Tuileries - Rue Antoine Clesse - Rue des Marcottes - Rue des 4 fils Aymon - Rue Peine Perdue - Rue des Groseilliers - Rue des Epingliers - Rue Jean Lescarts - Rue de la Grande Triperie - Rue Notre Dame - Rue de la Terre du Prince - Rue de la Réunion - Square Roosevelt - Rue Marguerite Bervoets Voici les endroits où il est possible de se garer : Pour se garer à Mons durant la ducasse, il existe plusieurs possibilités notamment le parking du Grand Large et celui du Lotto Mons Expo. Des navettes gratuites sont prévues depuis ces parkings. D’autres endroits peuvent être utilisés pour se garer. La liste complète est à retrouver sur le site de la Ville de Mons.