Une montgolfière FGTB survolera Mons-Borinage lundi pour appeler à la manifestation

Ce lundi 13 juin, la Centrale Générale FGTB de Mons-Borinage organisera une action régionale. L’objectif : « sensibiliser massivement pour la manifestation nationale du lundi 20 juin », indique le syndicat.

Une montgolfière survolera la région de Mons-Borinage ce lundi 13 juin pour appeler les citoyens à participer à la manifestation nationale ce 20 juin.

« Depuis toujours, la FGTB met le paquet sur la défense du pouvoir d’achat », indique le syndicat dans un communiqué de presse. « Aujourd’hui, la situation est extrêmement grave avec l’augmentation des coûts de l’énergie (gaz, électricité, essence…). De plus en plus de travailleurs avec et sans emploi se retrouvent dans une très grande précarité. Parallèlement à cette catastrophe sociale, les militants d’organisations syndicales sont de plus en plus attaqués au niveau judiciaire ».

C’est dans ce cadre que la FGTB a mis sur pied un plan d’actions. « Et ce, pour mettre la pression sur les employeurs et sur le gouvernement afin d’obtenir des réponses claires. On mobilise donc la région de Mons-Borinage ce lundi 13 juin afin d’amener un maximum de personnes à manifester le lundi 20 juin ».

Cette action va se décliner de trois manières différentes :

– Distribution de tracts dans les entreprises (en journée ou au début de chaque pause) ou réalisation d’assemblées du personnel. Les différents secteurs industriels (chimie, papier, céramique, verre…) sont concernés.

– Les militants seront également présents sur deux ronds-points clés de la région : celui de l’axiale boraine à Quaregnon (Spilmont) et celui du zoning de Cuesmes (près de Decathlon). Et ce, pour sensibiliser la population et les inviter à participer à la manifestation nationale du 20 juin.