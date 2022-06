Venez fêter la musique sur la Grand’Place de Frameries!

Le centre culturel de Frameries organise un concert gratuit avec Célénasophia, Lemon Straw et Suarez le samedi 18 juin dès 19h sur la Grand’Place de Frameries.

Des concerts gratuits avec :

Suarez

Ni rancœur, ni colère : tel est le nom du quatrième album de Suarez, groupe star en Belgique, qui ne cesse, depuis désormais 10 ans, de se réinventer à chaque disque.

Suarez. - D.R.

Lemon Straw

Fondé par Giani Sabia, Boris Iori et Renaud Lhoest, Lemon Straw c’est déjà 10 ans de carrière, deux albums (« See you on the other side » en 2010 et « Running home » en 2015), des singles imparables (« Out of time », « Change », « Angels never die »), des premières parties prestigieuses (Roger Hodgson, Etienne Daho, Coeur de pirate) et plus de 200 concerts.

Lemon Straw. - D.R.

Célénasophia

Derrière Célénasophia se cache un duo musical mais aussi et surtout deux sœurs. Riches de leurs expériences musicales engrangées depuis le début de leur projet en 2013, Céléna et Sophia nous livrent leur premier album intitulé « Les géantes bleues ».

Célénasophia. - D.R.

L’affiche. - D.R.