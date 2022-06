Typh Barrow est l’invitée d’honneur de la Ducasse de Mons cette année!

C’est finalement la chanteuse Typh Barrow qui est l’invitée d’honneur du bourgmestre de Mons pour le Doudou. Elle sera présente pour la montée du Car d’Or, la descente de la rue des Clercs et même dans l’arène lors du combat !

Chaque année, une personnalité est invitée à vivre le Doudou aux côtés du bourgmestre le dimanche de la ducasse de Mons. « La coutume veut que le bourgmestre accueille chaque année un invité d’honneur pour lui faire découvrir la ducasse de l’intérieur », détaille Nicolas Martin.

Typh Barrow. - PhotoNews

Cette année, c’est donc Typh Barrow, chanteuse autrice, compositrice et pianiste, qui sera l’invitée d’honneur. « Elle qui a rempli Forest National deux soirs d’affilée et s’est illustrée comme coach de l’émission The Voice, aura l’occasion de s’immerger dans notre folklore montois, en assistant à la montée du Car d’Or depuis le haut de la Rampe Saint Waudru, à la descente de la rue des Clercs et en étant dans le rond lors du combat », ajoute-t-il.

Elle sera dans le rond. - E.G.

La chanteuse bruxelloise de 35 ans propose une musique pop et soul. Typh Barrow a été coach à The Voice Belgique. « Je suis très heureux qu’elle ait répondu favorablement à mon invitation et convaincu qu’elle vivra une expérience unique », conclut Nicolas Martin.

