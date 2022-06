Trois fresques pour aveugles, à lire du bout des doigts, à découvrir à Mons

Trois nouvelles fresques ont vu le jour à Mons. Particularité : elles sont en braille et en grands caractères. Les malvoyants et les aveugles peuvent ainsi également les apprécier.

Ce jeudi, l’ASBL « Les Amis des Aveugles et Malvoyants » et l’université de Mons ont ensemble inauguré trois fresques murales de street art en braille et en grands caractères. Avec l’appui artistique des deux artistes, cette magnifique initiative à visée inclusive est unique en son genre. Cette expérience a permis à des mal et non-voyants de collaborer avec des personnes voyantes. Ensemble, ils ont réalisé des œuvres collectives qui sont à lire du bout des doigts sur plusieurs murs mis à disposition de l’université de Mons.

Trois fresques ont été créées. - L.P.

Un graffeur et un artiste ont participé au projet. - L.P.

Trois fresques

Maryem Legzouli qui est chargée de projet nous le confirme : « Quatre personnes déficientes visuelles et trois membres de l’UMons ont participé à des ateliers créatifs durant lesquels ils ont pu réfléchir et créé des phrases en lien avec l’université et la déficience visuelle. Tout cela a abouti à trois fresques. Une au musée de MuMons sur la place du Parc, la deuxième sur la plaine de Nimy et l’autre à l’avenue des Frères Orban sur le nouveau site qui sera bientôt inauguré. »

Un chouette projet. - L.P.

Les artistes qui ont réalisé ces fresques sont The Blind, un graffeur français originaire de Nantes qui pratique la technique du graffiti en braille depuis 2005, et Olivier Sonck, un artiste belge qui a étudié l’art à Mons et qui est un véritable passionné des mots. Il a notamment réalisé les fresques littéraires qui parsèment les murs de la prison de Mons. Son objectif : faire sortir les mots pour les placer à l’extérieur, sur les murs.