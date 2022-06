Doudou 2022: voici où retirer de l’argent liquide durant la ducasse de Mons

C’est ce mercredi que la ducasse de Mons va commencer à animer les rues de la cité du Doudou. Après deux ans d’absence, l’événement est pour le moins attendu ! Voici tout le programme officiel de la semaine.

Mercredi 8 juin

- 18h30 : verre du bourgmestre Nicolas Martin et du collège communal au Jardin du Mayeur. Bienvenue à tous !

JEUDI 09 juin

- 16h : animation : « Le Doudou s’ouvre partout…» sur la Grand-Place

- 20h : Opening Night avec DJ Stéphane Baert & Friends au Marché-aux-Herbes

VENDREDI 10 juin

- 18h : concert de carillon au Beffroi

- 19h : soirée de poésie en l’honneur des littérateurs montois, organisée par les Montois Cayaux à la R.T.B.F. Hainaut - Auditorium Abel Dubois

- 20h : Mons The 90’s! avec Dave Jay (La 90’s /Retro Ixxel) & DJ Tchitchell (La Cour Des Dames) au Marché-aux-Herbes

- 21h : les concerts d’ouverture avec notamment Antoine Delie, Ykons, et Black M

SAMEDI 11 juin

- 11h : Philharmonie de Ghlin à la Faculté Polytechnique de Mons

- 11h : Musica Gogo Hé sur la place de Ghlin

- 11h : Music’All Havré sur la place de Ciply

- 11h : concert de Carillon au Beffroi

- 12h : Badandarra Street Orchestra à Hyon, rue Louis Piérard

- 12h : Musique royale de la Police d’Anvers sur la place de Nimy

- 14h : Badandarra Street Orchestra au Parc communal d’Obourg

- 14h30 : cortège des personnages du Lumeçon accompagné de l’autorité communale de l’hôtel de ville vers la collégiale Sainte-Waudru

- 14h45 : sortie du Dragon de sa « caverne » au bas de la rampe Sainte-Waudru

- 14h50 : remise de la couronne de roses par l’autorité communale au doyen et pose de la couronne de roses sur le chef de sainte Waudru à la collégiale Sainte-Waudru

- 15h à 17h45 : exposition du chef de sainte Waudru et des objets du Jeu de saint Georges à la collégiale Sainte-Waudru

- 15h : Musica Gogo Hé sur la place de Saint-Symphorien

- 16h : Musique royale de la Police d’Anvers à Mesvin

- 16h30 : Musica Gogo Hé à Mons en centre-ville

- 16h40 : cortège en vue de confier au collège communal la châsse et les lances (attributs célestes de saint Georges) à la collégiale Sainte-Waudru vers l’église Sainte-Élisabeth

- 16h50 : cortège en vue de permettre que les rites du Lumeçon se déroulent sous l’égide de saint Georges de l’hôtel de ville vers l’église Sainte-Élisabeth

- 17h : cérémonie de mise à disposition de la châsse et des lances de saint Georges à l’église Sainte-Élisabeth

- 17h20 : cortège afin d’emmener la châsse et les lances de saint Georges, en vue du cortège du « Magistrat » et de la « Confrérie de saint Georges » de l’église Sainte-Élisabeth vers l’hôtel de ville

- 17h30 : dépôt de fleurs au Mémorial Marcel Gillis au Jardin du Mayeur

- 17h35 : cortège du « Magistrat » et de la « Confrérie de saint Georges » de l’hôtel de ville vers la collégiale Sainte-Waudru

- 18h : cortège des personnages du Lumeçon guidé symboliquement par le président de la Procession de la collégiale Sainte-Waudru vers l’hôtel de ville

- 18h : fanfare de Ghlin au Calva d’Harmignies

- 18h : Musique royale de la Police d’Anvers sur la place de Maisières

- 18h15 : « Intronisation » de Saint-Georges et « Répétition » du Lumeçon dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville

- 18h45 : installation de la châsse de saint Georges dans l’enceinte de l’hôtel de ville (pour la nuit du samedi au dimanche de la Trinité) sur la Grand-Place

- 19h : cortège de retour à la collégiale conduit symboliquement par l’échevin des Fêtes afin d’y laisser le Dragon pour la nuit de l’hôtel de ville vers la collégiale Sainte-Waudru

- 20h : descente de la châsse de sainte Waudru à la collégiale Sainte-Waudru

- 20h : concert de carillon au Beffroi

- 20h : Back To The 2000’s avec Colo Mac Fly & Doc Mendi au Marché-aux-Herbes

- 20h30 : Badandarra Street Orchestra sur la place de l’Église à Villers-Saint-Ghislain

- 22h : retraite aux Flambeaux au bas de la rue de Nimy

DIMANCHE 12 juin

- 7h45 : messe solennelle de la Trinité à la collégiale Sainte-Waudru

- 8h20 : cortège de saint Georges de l’hôtel de ville vers la collégiale Sainte-Waudru

- 8h30 : concert de carillon au Beffroi

- 8h45 : pose de la châsse de sainte Waudru sur le Car d’Or et sortie du Car d’Or à la collégiale Sainte-Waudru

Et...

Sortie du Dragon de sa « caverne » de la rampe Sainte-Waudru

- 9h : cortège des personnages du Lumeçon afin de transférer le Dragon de sa « caverne » vers le centre de la cité contemporaine à la collégiale Sainte-Waudru vers hôtel de ville

- 9h15 : cortège de la « Confrérie Dieu et Monseigneur saint Georges » de l’hôtel de ville vers la collégiale Sainte-Waudru

- 9h30 : procession du Car d’Or en centre-ville, départ de la rampe Sainte-Waudru

- 9h35 : concert de carillon au Beffroi

- 11h : DMA Band à Mons, rue de la Coupe

- 11h : It’s A Beautiful Day ! Apéro Montois au Marché-aux-Herbes

- 11h35 : cortège des personnages du Lumeçon en vue de participer à la fin de la procession de l’hôtel de ville vers la collégiale Sainte-Waudru

- 12h : montée du Car d’Or sur la rampe Sainte-Waudru

A noter : pour d’évidentes raisons de sécurité, il est demandé de pousser le Car d’Or, non de s’accrocher aux flancs...

- 12h10 : rentrée du Car d’Or dans la collégiale Sainte-Waudru sur la rampe Sainte-Waudru

- 12h22 : concert de carillon au Beffroi

- 12h25 : descente de la rue des Clercs

- 12h30 : combat dit « Lumeçon » sur la Grand-Place

- 12h55 : concert de carillon au Beffroi

- 13h : DJ Max & Joe et Collectif DJ au Marché-aux-Herbes

- 14h : La Brigade des tubes au Marché-aux-Herbes

- 15h : DMA Band / Badandarra Street Orchestra sur la Grand-Place

- 15h30 : La Brigade des tubes / Sant Jordi’s Band sur la Grand-Place

- 16h : Badandarra Street Orchestra / DMA Band sur la Grand-Place

- 16h : Bersaglieri dei Peloritani au Parc de Jemappes

- 16h30 : La Brigade des tubes / Sant Jordi’s Band sur la Grand-Place.

LUNDI 13 juin

- Journée braderie monstre en centre-ville

- 10h : concert de carillon au Beffroi

- 11h : Dissident Chaber en centre-ville

- 11h : Bersaglieri dei Peloritani au Calva de Spiennes

- 13h : Orkiestra Deta Zszs en centre-ville

- 14h : tir à l’arc « Spécial Ducasse » organisé par les « Archers de Saint-Denis » sur la place du Parc

- 15h : Orkiestra Deta Zszs à Mons (Home des Chartriers)

- 15h : Sourissimo en centre-ville

- 15h30 : Bersaglieri dei Peloritani sur la place d’Havré

- 15h30 : Dissident Chaber à Mons, place du Parc

- 16h : 3e Eliminatoire Grand Prix Maistriau de balle pelote sur la place de Saint-Symphorien

- 16h30 : Orkiestra Deta Zszs à Nouvelles (jardins de l’église)

- 17h : El Bandas Tico à Mons, Croix-Place

- 17h : Dissident Chaber à Mons, Cité de l’Enfance

- 17h30 : Royale Philharmonie de Saint-Symphorien sur la place d’Harveng

- 18h30 : Mons Saint-Georges Brass Band en centre-ville

- 20h : La Giga Boum 80’s-90’s 2000’s New Generation VS Oldschool Guests au Marché-aux-Herbes

- 20h : Troisième Doudou Sound Party sur la Grand-Place avec les DJ sets de : DJ Joss Mendosah ft Milisax Performer - Maeva Carter - Mosimann

- 24h : L’After au Marché-aux-Herbe

MARDI 14 juin

- Journée braderie monstre en centre-ville

- 13h : grand concours de dessins d’enfants « Le Doudou en couleurs » sur la Grand-Place

- 14h : Sant Jordi’s Band en centre-ville

- 14h30 : Bersaglieri dei Peloritani au parc du Bois de Mons

- 15h : Orkiestra Deta Zszs à Ghlin, Barrière

- 16h : Bersaglieri dei Peloritani sur la place de Cuesmes

- 16h : Sant Jordi’s Band à Mons (Bonne Maison de Bouzanton)

- 18h : Orkistra Deta Zszs à Flénu (Place Sainte-Henriette)

- 19h30 : concert apéritif par l’ensemble des Harmonies montoises

- 20h : La Fièvre du Mardi Soir The Last But Not The Least ! au Marché-aux-Herbes

- 20h30 : spectacle de clôture sur la Grand-Place avec Sant Jordi’s Band, les Bersaglieri dei Peloritani, l’Orkiestra Deta Zszs, et la participation exceptionnelle de la Brigade spéciale des gymnastes des pompiers de Paris, accompagnée par « Jo Scinta & Friends »

- 22h45 : feu d’artifice sur Grand-Place. Attention, pour des raisons de sécurité, le feu d’artifice sera tiré à partir de la rue de Nimy.

- 00h : soirée de clôture au Marché-aux-Herbes

SAMEDI 18 juin

- 17h45 : cortège des personnages du petit Lumeçon à la collégiale Sainte-Waudru vers l’hôtel de ville

- 18h : « Répétition » du petit Lumeçon à la cour d’honneur de l’hôtel de ville

DIMANCHE 19 juin

- 9h30 : distribution des t-shirts de la corde du petit Lumeçon sur la place du Parc

- 12h : ouverture, au petit public, des zones autour de la corde sur la Grand-Place

- 12h22 : concert de carillon au Beffroi

- 12h25 : départ du cortège du petit Lumeçon de l’hôtel de ville vers la Grand-Place, via la rue d’Enghien

- 12h30 : petit Lumeçon sur la Grand-Place

-14h : cortèges de retour de la châsse et des lances (attributs célestes) de saint Georges à l’église Saint-Élisabeth ; de retour des Dragons dans leur « caverne » à la collégiale Sainte-Waudru ; et de retour des armes et du casque de saint Georges à l’hôtel de ville (musée du Doudou)

De l’hôtel de ville vers l’église Sainte-Élisabeth ; église Sainte-Élisabeth vers la collégiale Sainte-Waudru ; collégiale Sainte-Waudru vers l’hôtel de ville

- 17h45 remontée de la châsse de sainte Waudru (précédée de la messe de 17h) à la collégiale Sainte-Waudru.