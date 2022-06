Série «Frisson»: Georges Louis Bouchez en interview dans une attraction à Walibi!

Vidéo

Georges Louis Bouchez est notre premier invité de notre interview « Frisson », dans le Tiki-Waka à Walibi. Il a embarqué dans l’attraction phare du parc. Celui qui ose tout et n’a pas froid aux yeux a accepté de se livrer sur ses peurs dans la vie…

Six célébrités ont joué le jeu : embarquer dans l’attraction familiale du Tiki-Waka à Walibi et répondre à nos questions. Pendant plusieurs minutes, elles doivent affronter la vitesse et le vide, tout en essayant de revenir sur leurs peurs dans la vie, tout en étant filmées. C’est Georges Louis Bouchez, le président du Mouvement réformateur que l’on retrouvera pour ce premier épisode de la série « Frisson », que l’on retrouvera sur toutes nos plateformes digitales.

L’homme politique habitué des courses automobiles a plutôt bien supporté l’adrénaline de l’attraction et de ses sensations fortes même si plusieurs fois, on l’a vu surpris par le… vide en lâchant quelques « aaah… ».

Lors de l’interview, il nous confie ses inquiétudes ou non… dans la vie. « Je n’ai pas trop peur dans la vie… Je n’ai pas beaucoup de peurs. Je n’ai pas une peur des animaux… Le seul truc dont j’avais peur quand j’étais petit… quand je regardais un film qui faisait peur, c’était d’avoir une bête en dessous du lit. Ça m’est déjà arrivé quand j’étais enfant de courir très vite dans mon lit pour être sûr de rien avoir. Quand je ressentais une peur, je m’obligeais à la vaincre car je ne voulais pas que la peur me maîtrise… Je me disais ; tu dois te forcer. Je trouve que c’est tellement triste d’être victime de ses peurs », confie Georges Louis Bouchez.

Les sorties médiatiques de Georges Louis Bouchez focalisent l’attention des citoyens et du monde politique… avec, régulièrement des polémiques qui s’en suivent. Mais est-ce que ça lui fait peur, la politique ? « Non, la politique ne fait pas peur mais c’est l’idée de se dire… est-ce que je fais assez ? est-ce que t’es allé au bout des choses ? Ma vraie peur c’est de me dire dans quelques années, t’aurais eu l’occasion de faire quelque chose et tu ne l’as pas fait… ».