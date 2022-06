Le Car d’Or montois est monté!

En 2019, Marie Cruyppeninck a été la première femme cavalière à tirer le Car d’Or lors de la procession et de la remontée de la rampe Sainte-Waudru. Cette année, elles seront 3 femmes à le tirer !

Véritable passionnée du folklore montois, Marie Cruyppeninck, 44 ans, a mené une véritable révolution au sein de la procession du Car d’Or !

« J’ai été la première femme cavalière du Car d’or en 2019. Depuis que la procession existe, ce poste n’a jamais été occupé que par des hommes ! J’ai fait ma petite révolution. Après tout, pourquoi pas moi ? J’étais la seule cavalière à avoir mon brevet. J’étais d’autant plus capable de brider un cheval et de l’atteler. J’ai eu gain de cause… Non sans mal. J’ai dû batailler mais j’y suis arrivée. J’ai eu une place de postillon à pied d’abord, en 2014. Puis, en 2019, une place s’est libérée et j’ai pu être la première cavalière femme ! »

3 cavalières

Marie est d’autant plus ravie que pour cette ducasse 2022, elle ne sera pas seule : elles seront 3 cavalières ! « C’est la grande révolution grâce à notre super président de la procession. Il a instauré la mixité dans le groupe. Il y a 3 femmes et 3 hommes.

À quoi ressemble le dimanche de procession pour Marie ? « On harnache les chevaux, on leur met leurs brides… Les brides et selles sont numérotées en fonction de la taille de chaque cheval. On prépare les 6 chevaux qui tirent le Car d’Or bien à l’avance. On a notamment été faire des répétitions à Chièvres avec un char à foin en guise de Car d’Or ».

Répétition à Chièvres

Et ce, afin de voir si la dynamique de groupe fonctionnait bien entre les 6 chevaux de trait.

« Moi, je suis sur le cheval arrière gauche, contre le Car d’Or. C’est ce cheval-là qui dirige un peu le volant du Car d’Or. J’ai cette responsabilité d’amorcer les tournants en allant plus à gauche ou plus à droite. C’est une pression en plus. Je suis impatiente ! On attend ça depuis 3 ans ».

Impatiente

Et après le combat ? « D’habitude, on reste avec les chevaux. Surtout que cette année, les 3 chevaux porte-étendards qui ouvrent la procession viennent de mon manège de Blaugies, le Haras de la Forge. Ce sont aussi des cavaliers de chez nous. On s’entraîne depuis des semaines avec des drapeaux et des tambours ! », sourit-elle.