Boucle du Hainaut: Borsus va officiellement demander à Elia des informations

«Le projet de Boucle du Hainaut ne me semble pas, à l’heure actuelle, pouvoir être sujet à décision. Des explications complémentaires doivent encore nous parvenir et être analysées», a affirmé mardi, en commission du parlement wallon, Willy Borsus.

Ce dernier va envoyer un courrier officiel à Elia, le gestionnaire de ce projet de ligne à haute tension traversant le Hainaut, afin d’obtenir ces informations supplémentaires.

Dans un contexte énergétique en mutation constante, «il me paraît opportun de demander à Elia d’apporter la démonstration que le projet, tel que présenté à l’origine, reste le plus pertinent pour répondre aux différents enjeux», notamment en termes d’impact environnemental et sur la santé, a assuré le ministre, interrogé sur le sujet par différents parlementaires venant de communes concernées par cette Boucle du Hainaut reliant Avelgem en Flandre occidentale à Courcelles, dans le Hainaut.

«C’est également un projet qui demande une approche concertée avec la Flandre» où le projet Ventilus, reliant Zeebrugge à Avelgem, suscite lui aussi des tensions, a poursuivi Willy Borsus. Une réunion a eu lieu à ce sujet le 18 mai dernier entre le chef de cabinet du ministre Borsus et celui de son homologue flamande, Zuhal Demir (N-VA). «De nombreux points y ont été évoqués de manière détaillée. Les alternatives proposées et les inquiétudes des riverains ont également été abordées, tout comme les différences de procédure entre les Régions», a ajouté le ministre wallon.

«J’ai l’intention de maintenir et de poursuivre ces contacts dans le but de pouvoir échanger sur des éléments significatifs», a-t-il enfin affirmé.