29 personnes arrêtées lors du dernier jour de la ducasse de Mons

Ce mardi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville de Mons pour assister au feu d’artifice.

Ce mardi soir, le feu d’artifice a clôturé les festivités du Doudou 2022. Le dernier jour de la ducasse s’est déroulé dans le calme, « dans une ambiance conviviale et bon enfant », précise la police de Mons-Quévy.

Lire aussi Une soirée de clôture du Doudou haute en couleur!

Et de nouveau, la Grand’Place était noire de monde. La braderie a attiré beaucoup de visiteurs. Et le soir, la foule était encore plus nombreuse pour le feu d’artifice. « Le périmètre de sécurité pour le feu d’artifice a été respecté sans aucun souci », poursuit la police.

En séjour illégal

28 arrestations administratives pour ivresse et/ou troubles à l’ordre public sont toutefois à signaler. Une personne en séjour illégal a aussi été arrêtée administrativement. Par contre, aucune arrestation judiciaire n’a été répertoriée.

L’ordonnance de police a également été bien respectée. Aucun p.-v. au règlement général de police n’a été rédigé en ce dernier jour de ducasse.