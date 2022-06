La police boraine vient d’acheter cinq nouveaux vélos électriques

La zone de police boraine a fait l’acquisition de cinq nouveaux vélos électriques. Elle a dépensé environ 13.000 euros pour cet achat. Les vélos permettent aux policiers d’intervenir sur tous les types de terrains.

La police boraine vient de faire l’acquisition de cinq vélos électriques. La zone possède désormais une flotte de dix vélos électriques et une quinzaine de vélos traditionnels.

« Ces vélos permettront de sillonner les rues des cinq communes de la zone pour patrouiller bien entendu mais aussi pour être plus proche des citoyens et faciliter les échanges », commente la police boraine. « Plus de visibilité, plus de proximité qui permettra à nos policiers d’être aisément interpellés par un citoyen. Cela contribuera également à l’accroissement du sentiment de sécurité. Les vélos électriques constituent de plus un moyen de locomotion rapide et silencieux. Ils permettent aux policiers d’intervenir sur tous les types de terrains et d’accéder à certains sentiers ou venelles auxquels nos véhicules n’ont pas toujours accès. Sans oublier qu’un policier à vélo peut couvrir un territoire cinq fois plus grand qu’un policier à pied. »

13.000 euros

Cet achat entre aussi dans une logique écologique. « Nous sommes convaincus que c’est au travers de petits gestes tels que l’achat de véhicules plus respectueux de l’environnement ou des acquisitions dans le domaine de la mobilité douce que nous pouvons, à notre niveau, contribuer à un environnement plus propre. »

Des casques (de couleur orange) ont aussi été acquis. Le poids total de chaque vélo est estimé à plus ou moins 30 kg. La zone a dépensé environ 13.000 euros TVAC pour acheter ces cinq vélos.

À l’avenir, une brigade cycliste sera-t-elle créée au sein de la zone ? « Je ne dis pas non mais dans l’immédiat cela ne fait pas partie de mes projets », répond le chef de corps Jean-Marc Delrot. « La création d’une telle brigade pourrait déforcer certains services tels que les commissariats de quartier. Or, je crois en une police de quartier forte et proche du citoyen. Retirer des policiers de quartier pour créer une brigade cycliste me semble donc inapproprié mais je ne suis pas fermé à cette idée… Je conclurai en disant que la police à vélo offre un compromis intéressant et permet de compléter avantageusement les différents modes de déplacement déjà à notre disposition (voitures, motos, scooters, à pied). »