Elle a rempli tous les Zénith de France: Eva sera au Summer Music Festival cet été!

Le Summer Music Festival fait son retour à Boussu les 10, 11, 12, 13 et 14 août 2022. Un énième gros nom s’ajoute à l’affiche avec la chanteuse Eva.

Du 10 au 14 août, les artistes s’enchaîneront et mettront le feu au Terril Saint-Antoine de Boussu, nouveau terrain de jeu du Summer Music Festival. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour proposer une line-up qui positionnera le festival « en Wallonie, en Belgique, et même dans le nord de la France, comme l’un des plus réputés en termes de musique urbaine ».

Après l’annonce de têtes d’affiche de la scène rap française comme Franglish, Maes, SDM, Guy2Bezbar, Larry, DA Uzi, ou encore Soolking, le Summer Music Festival a fait appel à l’idole des jeunes : Eva Queen ! La chanteuse, qui a rempli tous les Zénith de France, s’y produira le samedi 13 août.

Pour rappel, le festival aura lieu les 10, 11, 12, 13 et 14 août 2022 au Terril Saint-Antoine. Les tarifs et tickets sont disponibles ICI.