Journée portes ouvertes des IFAPME: découvrez le programme à Mons

19/06 22:00 → 20/06 10:00

Durant la nuit de dimanche à lundi, une onde pluvio-orageuse remontera de la France vers nos régions. Elle touchera plus particulièrement les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Des précipitations parfois intenses seront possibles et pourraient, par endroits, conduire à des cumuls dépassant 10 litres/m² en 1 heure et/ou 25 litres/m² en 24h. Il faudra aussi tenir compte d'un risque de rafales de vent.