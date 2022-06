Mons: Silvano Casonato a disparu depuis le 2 juin, avis de recherche

Il n’a plus donné signe de vie depuis plus de deux semaines. - Police fédérale

On est sans nouvelles depuis plus de deux semaines de Silvano Casonato, 39 ans. Il a quitté le Chêne aux Haies le 2 juin, s’est rendu à Liège... Puis on a perdu sa trace. Dans l’espoir de rassurer ses proches, la police lance un avis de recherche.

A la demande du Parquet, la police fédérale diffuse l’avis de recherche suivant.

Le jeudi 2 juin 2022, Silvano Casonato, un homme âgé de 39 ans, a quitté la maison de soins CHP située chemin du Chêne aux Haies à Mons. Il a été vu pour la dernière fois à la gare de Liège Guillemins le vendredi 3 juin à 4h30. Il aurait pris un train en direction d’Ostende. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Silvano mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns, une calvitie et une barbe. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu et une veste matelassée kaki.

Il est demandé à Silvano de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

La police invite également les personnes pouvant fournir des informations sur cette disparition à le faire, soit par téléphone au 0800/30 300 (numéro gratuit, 24h/24) soit en remplissant le formulaire dédié sur son site internet (www.police.be, « avis de recherche », « personnes disparues ».)