La roue de la magie débarque à Mons: gagnez une journée à Disneyland Paris

La Gestion Mons Centre-Ville lance l’opération Happy Fridays Shopping. Objectif : inciter les commerces à ouvrir jusqu’à 19h tous les vendredis. Pour l’occasion, la roue de la magie débarquera à Mons, avec de nombreux cadeaux à la clé.

Afin de renforcer l’attractivité du centre-ville et offrir la possibilité d’effectuer ses achats plus tard, la Gestion Centre-Ville et la Ville de Mons, en concertation avec les représentants des associations de commerçants, lancent une expérience pilote : inciter le plus grand nombre de commerces du centre-ville à ouvrir leurs portes jusqu’à 19h tous les vendredis.

Cette opération, baptisée Happy Fridays Shopping, sera lancée du 1er juillet au 28 octobre prochain. Au terme de cette période, une enquête sera réalisée auprès des commerces concernés afin de connaître leur avis et leur satisfaction.

Avec Mickey et Minnie

Pour inaugurer cette opération, le vendredi 1er juillet, la « Roue de la magie » attend les chalands dans le bas du piétonnier de 18 à 19h30 pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux : 2 fois 4 entrées pour passer une journée à Disneyland Paris, des chèques cadeaux « Dragon d’Or », des places pour le Plaza, des entrées pour la piscine Lago Mons…

L’affiche. - D.R.

Un achat de minimum 20 € dans un commerce du centre-ville (hors Horeca) le vendredi 1er juillet entre 18 et 19h vous permettra d’obtenir une chance de tourner la roue. La valeur totale des cadeaux est estimée à près de 2.000 €. À partir de 17h, Mickey et Minnie seront également présents près du stand de la Gestion Centre-Ville.

Vous pouvez gagner des places pour Disneyland. - Disney

Le 3 juillet, lors du premier dimanche des soldes, des animations déambulatoires (sculpteurs de ballons, fanfares…) seront également organisées de 14 à 18h dans les quartiers commerçants.

Plus d’infos via l’ASBL Gestion Centre-Ville Mons au 065/405.885 ou sur la page Facebook Mons Gestion Centre Ville.