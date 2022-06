Opération de contrôle en rue et chez les commerçants à Mons: 8 p.-v. dressés

Ce lundi, la police de Mons-Quévy a mené des opérations de contrôle en rue et chez les commerçants. Plusieurs p.-v. ont été dressés par les forces de l’ordre.

Ce lundi, la zone de police a mené une opération de contrôle dans le but de renforcer la sécurité dans les rues et dans les commerces. Concrètement, les départements de l’intervention, de la circulation et de la proximité ainsi que la brigade cycliste ont axé leur action sur :

le contrôle des personnes aux comportements dérangeants

– 13 personnes ont été contrôlées dans divers quartiers du centre-ville

– 5 p.-v. pour irrespect du règlement général de police ont été dressés

Le contrôle d’établissements :

– 3 p.-v. (travail au noir, non-respect de mesures probatoires et séjour illégal) rédigés dans un commerce

– 1 rapport à la cellule Logement de la Ville pour insalubrité et non-conformité des installations.

4 perceptions immédiates

La police a également effectué 4 perceptions immédiates au niveau du roulage. Des échanges constructifs ont aussi été tenus avec plusieurs commerçants.

« Notre travail en matière de sécurité, point central de notre plan zonal de sécurité 2020-2025, se traduit par notre lutte contre les atteintes à l’intégrité physique, le trafic de stupéfiants, les nuisances sociétales et le renforcement de la sécurité routière », détaille la police de Mons-Quévy. « Nos services de police seront donc encore plus présents sur le terrain pour être en contact direct avec chaque acteur de l’espace public et améliorer le sentiment de sécurité au sein de la population. »