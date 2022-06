Basket: Mons-Hainaut engage un international bosnien

Après l’Américain Steve Harris, Mons-Hainaut annonce un deuxième renfort : Adin Vrabac, 28 ans, a signé pour 2022-23. Il s’agit d’un ailier bosnien de 2m05.

Membre régulier de l’équipe nationale bosnienne, Adin Vrabac a commencé sa carrière dans sa ville natale, aux Spars de Sarajevo (2013-14). Il a ensuite directement rejoint la 1ère division allemande et les Gladiators Trier (2014-15), avant d’évoluer en Serbie et en ligue adriatique avec le Partizan Belgrade (2015-17), ainsi qu’en Liga Endesa au Lenovo Tenerife (2017-18). Il prend par la suite la direction de l'Allemagne (Hamburg Towers 2017-18), de la Bosnie où il retrouve les Spars de Sarajevo (2018-19) et de la Slovénie (Krka Novo Mesto 2020-21).

La saison dernière le Bosnien évoluait en Autriche, au BC Vienna, avec qui il a remporté le titre de champion national. Adin Vrabac a grandement contribué au succès de son équipe avec des statistiques moyennes de 12.3 points, 4.2 rebonds, 2.9 passes, et 1.6 interceptions. Comme le démontrent ses statistiques, Vrabac est un joueur très complet et polyvalent. Il se démarque néanmoins par sa capacité à attaquer l’anneau et à finir dans la raquette, ainsi que par un très bon sens de l’interception.