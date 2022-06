Des travaux tout le mois d’août sur la ligne reliant Bruxelles à Mons et Quévy

Des travaux seront effectués pendant tout le mois d’août sur la ligne ferroviaire 96 qui relie Bruxelles-Midi à Mons et Quévy. La circulation des trains sera interrompue entre Braine-le-Comte et Hal. Des bus assureront la liaison.

Remplacement des traverses sur une distance de 20 km, renouvellement des installations électriques, restauration de plusieurs ponts et ouvrages d’art… Ces travaux, d’un coût de 11 millions d’euros, nécessiteront l’interruption du trafic du 30 juillet au 28 août.

En semaine, tous les trains seront remplacés par des bus entre Braine-le-Comte et Hal, précise la SNCB. Certains bus feront arrêt à Hal, Tubize et Braine-le-Comte, tandis que d’autres s’arrêteront également à Lembeek et Hennuyères pour un trajet plus long d’environ 30 minutes. La localisation des arrêts de bus temporaires sera disponible sur le planificateur des voyages.

Les temps de trajet seront prolongés

Pour diversifier les alternatives, il sera aussi possible d’emprunter d’autres lignes ferroviaires de la région, avec le même abonnement, ajoute la SNCB. Les navetteurs devront toutefois s’attendre à des temps de trajet prolongés d’environ 30 minutes.

Les week-ends et jours fériés, tous les trains seront remplacés par des bus entre Braine-le-Comte et Hal. Les jeudi 25 et vendredi 26 août, les trains circuleront quasi normalement, mais nécessiteront un changement à Braine-le-Comte. La fin des perturbations est prévue pour le 28 août 2022.

La SNCB conseille aux voyageurs de préparer leur voyage à l’avance, en se renseignant sur l’application ou sur le site web.