Obourg: attention aux travaux sur l’autoroute, pour les portiques lumineux

La nuit du 28 au 29 juin, un nouveau portique lumineux sera installé sur l’E19/A7 à Obourg. Il s’agit du sixième et dernier portique à installer entre Obourg et Familleureux. Son placement nécessitera la fermeture d’une portion de l’autoroute.

Durant la nuit du 28 au 29 juin, uniquement en direction de MONS, il y aura une fermeture progressive dès 21h30 et complète dès 22h :

– Fermeture complète de l’E19/A7 depuis l’échangeur de Familleureux (E19/A7-A501) jusqu’à l’échangeur nº 23 « Nimy-Maisières » et fermeture de l’E42/A15 depuis Bois d’Haine (E42/A15 – A501) ;

– Fermeture des accès à l’autoroute situés sur le tronçon : depuis la N538 Thieu et depuis la N55 Le Roeulx ;

– Fermeture de l’aire autoroutière de Thieu.

– Une déviation sera à suivre via l’échangeur de Bois d’Haine (E42/A15 – A501) vers l’A501 jusqu’à l’échangeur « Familleureux » (E19/A7 – A501), puis via la N57 et la N57B vers Soignies, puis via la N6 vers l’échangeur nº23 « Nimy-Maisières » (N6 – E42-E19/A7).

Travaux nocturnes

Le 26 avril dernier, des travaux nocturnes ont débuté sur les autoroutes E42-E19/A7 et E19/A7 et ont permis de remplacer des portiques directionnels rétroéclairés devenus obsolètes ou d’en placer de nouveaux, pour informer de manière lisible et claire les usagers qui empruntent ces grands axes. Ces panneaux, qui surplombent toutes les voies d’un sens de circulation, mesurent parfois jusqu’à une trentaine de mètres de long.

Tous ces travaux représentent un budget de près de 2 millions d’euros HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.

C’est l’association momentanée Lexar-Jacobs-Wanty qui a été désignée par marché public pour leur exécution.