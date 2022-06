Nuisances, odeurs, rats: les riverains du quartier des Baudarts à Mons en ont marre

23/06 19:00 → 25/06 00:00

Ce jeudi soir et durant la nuit, une onde pluvio-orageuse active touchera l'est, le nord et la partie centrale du pays. Elle sera à l'origine de précipitations parfois intenses avec des cumuls pouvant, par endroits, dépasser 10 litres/m² en 1h et/ou 20 litres/m² en 6h. Ce vendredi, l'atmosphère deviendra très instable sur l'ensemble du territoire, avec des averses ou orages répandus pouvant localement être accompagnés de grêle et/ou de rafales de vent. Des cumuls de plus de 10 litres/m² en 1h seront à nouveau possibles. Très localement, les quantités de précipitations pourraient dépasser largement les valeurs mentionnées ci-dessus; des cumuls sur 24h atteignant ponctuellement entre 40 et 70 litres/m² ne sont donc pas exclus.