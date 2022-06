Journée portes ouvertes de l’UMons ce samedi: découvrez le programme

L’UMons organise un dernier rendez-vous avant les vacances d’été, sur ses campus montois. Il est destiné aux élèves de fin de secondaire ainsi qu’à leurs parents.

Ça y est, l’heure est aux traditionnelles « délibés » et à l’attente des résultats pour les élèves de rhéto. Les heures sont comptées dans l’enseignement secondaire avant de passer dans le supérieur. Après le succès de sa journée du 26 mars qui a rassemblé près de 2.000 visiteurs, l’UMons organise une journée portes ouvertes ce samedi 25 juin de 9h à 12h30.

Quelques jours blancs avant les grandes vacances pour les élèves, des journées consacrées à des activités plus récréatives mais qui leur permettent également d’envisager leur prochaine rentrée dans le supérieur. Ce n’est pas un hasard si l’Université de Mons a choisi le dernier week-end de ce mois de juin pour convier, dans une ambiance estivale, les élèves de secondaire.

150 formations

Les journées portes ouvertes sont idéales pour glaner un maximum d’infos sur l’UMons et sur le métier d’étudiant du supérieur.

De 09h à 12h30, l’UMons ouvre ses campus montois et donne l’occasion aux élèves de rencontrer et discuter avec des professeurs, des assistants et des étudiants dans une ambiance conviviale, mais aussi de découvrir les différents campus de l’université, ses cités résidentielles, et d’avoir un aperçu des services et aides offerts aux étudiants de l’UMons.

Avec plus de 150 formations dispensées dans 7 facultés (Architecture et Urbanisme, Médecine et Pharmacie, Polytechnique, Psychologie et Sciences de l’Education, Sciences, Traduction et Interprétation, Economie et Gestion) et 3 écoles (Sciences Humaines et Sociales, Droit, Formation à l’Enseignement), l’Université de Mons (UMons) propose en effet des études universitaires susceptibles de répondre aux attentes des jeunes de sa région et d’ailleurs.

Des activités aussi cet été

L’UMons invite également les élèves de secondaire à profiter des deux mois de vacances d’été pour préparer leur grand saut vers l’enseignement supérieur. En juillet et août, plusieurs activités totalement gratuites de découverte de l’université et d’orientation sont organisées sur les campus de l’UMons : des ateliers de réflexions collectives, des séances d’infos, des témoignages d’étudiants sur leur expérience à l’UMons, une visite des campus et des infrastructures, etc.

Plus d’infos

– Consultez le programme complet de la journée sur : https ://web.umons.ac.be/fr/evenements/jpo-2/

– Parcourez les activités gratuites d’orientation et d’information prévues cet été : https ://web.umons.ac.be/fr/evenements/profite-de-lete-pour-preparer-ta-rentree-a-lumons/

– Retrouvez toutes les dates des événements destinés aux élèves de secondaire : https ://web.umons.ac.be/fr/rdv-rhetos/