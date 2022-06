Cinq nouvelles fresques sont dévoilées à Mons

La Ville de Mons vient de dévoiler son programme d’activités pour juillet août. Cette année, « Destination Mons » propose des concerts (BJ Scott, Thierry Luthers…), des spectacles (Freddy Tougaux) mais aussi des jardins éphémères… Les détails.

Cet été, celles et ceux qui n’auront pas la chance de partir en vacances ou qui ont simplement choisi de rester chez eux, pourront participer à une multitude d’activités que la Ville de Mons proposera durant les deux mois de vacances. Le slogan est simple et clair : « On va vous en faire voir. Restez ici cet été ».

Des événements, des expositions, des festivals, des jardins, des spectacles… La programmation a été dévoilée par le bourgmestre de Mons Nicolas Martin, l’échevine de la Culture Catherine Houdart et le directeur de Mons Arts de la Scène Philippe Degeneffe.

Pour cette quatrième édition de « Destination Mons », un très large choix d’activités vont animer la ville au rythme de rendez-vous conviviaux, familiaux et surtout gratuits.

Jardins éphémères

Les jardins éphémères vont rouvrir leurs portes du 29 juillet au 21 août sur la Grand’Place. Vous pourrez y admirer des œuvres d’horticulture, des parterres de fleurs ou encore de charmants sentiers boisés. Des jardins d’été se tiendront aux mêmes dates sur la place du Marché-aux-Herbes où sera installé un espace vert et du mobilier, des activités ludiques, des jeux extérieurs qui attendent les petits mais également les plus grands.

Lire aussi Les jardins éphémères et les jardins d’été sont ouverts à Mons

Des balades sportives à vélo sont prévues les dimanches 31 juillet et 28 août. Une manière de découvrir la région de Mons à coups de pédales ! Chaque dimanche de juillet et août, les amateurs de salsa, bachata, kizomba ou toute autre danse latine se donneront rendez-vous sur la Grand’Place, au cœur des jardins éphémères pour danser tout l’après-midi.

DJ afterworks

De retour aussi, les DJ afterworks, organisés tous les jeudis de juillet et d’août entre 17h et 22h dans une ambiance conviviale. Neuf soirées sont programmées. Pour fêter la fête nationale, une grande fête est prévue sur la Grand’Place avec DJ, musiques et le traditionnel feu d’artifice.

Lire aussi Les DJ’s Afterwork de Mons sont de retour dès ce jeudi

Anciennement appelé « Fête des Abattoirs », revoici le Mons Sunset Festival : il aura lieu le samedi 23 juillet à partir de 13h aux Anciens Abattoirs de Mons. Les fanfares de rue déambuleront en rythme dans les rues principales du centre-ville les samedis de juillet et août de 13 à 17h. Différents artistes de rue (jongleurs, circassiens, échassiers et bonimenteurs) sillonneront et animeront aussi les artères commerçantes au même moment.

La guinguette littéraire fait elle aussi son grand retour les 2, 3, 9 et 10 juillet ainsi que les 20, 21, 27 et 28 août : rendez-vous à la Maison Losseau.

Festival de foodtrucks

Initié à Saint-Ghislain, le Teamgroslard Foodtruck Festival aura lieu du 1er au 3 juillet à la place du Parc où quelque 30 foodtrucks vous attendent. Un événement qui attire chaque année des milliers de participants !

Lire aussi Après Saint-Ghislain, le festival TeamGrosLard débarque aussi à Mons

Trolls et légendes sera du voyage du 13 au 15 août en centre-ville mais aussi les apéros montois, le 29 juillet et le 19 août, la roller parade le 20 août, Tanks in town les 27 et 28 août, un concert gratuit de l’Orchestre royal de chambre de Wallonie le 31 août à 20h, les courses de cuistax par équipes dans les villages (inscriptions obligatoires au 065/405.653). À noter également, les caravanes concerts et la picnic party le 17 juillet et le 20 août à Flénu et Villers-Saint-Ghislain.

Caravane aux chansons

La caravane aux chansons revient au parc de Jemappes le samedi 2 juillet à partir de 14h avec notamment Thierry Luthers qui chante Johnny à 17h. Au parc d’Obourg, ce sera le samedi 16 juillet à partir de 14h avec en vedette BJ Scott à 17h. La caravane du rire sera à Harmignies le dimanche 24 juillet avec, à 17h, Freddy Tougaux. Le jazz sera au premier plan à l’abbaye de Saint-Denis le lundi 15 août avec, à 17h, un hommage à Aretha Franklin.