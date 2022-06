27/06 12:00 → 27/06 17:00

En fin de matinée et durant la première partie de l'après-midi, quelques averses traverseront notre pays du sud-ouest vers le nord-est. Ces averses pourront localement être intenses et orageuses, surtout sur le nord-ouest du territoire, avec un risque de cumuls de plus de 10 l/m² en 1h. Par endroits, elles pourraient être accompagnées de rafales jusqu'à 70 ou 80 km/h et de grêles. En seconde partie d'après-midi, le temps deviendra rapidement plus sec à partir de l'ouest.