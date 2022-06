Un ado vole un vélo à Pâturages, fuit... et se fait faucher par le propriétaire lésé!

Encore un accident impliquant une voiture et un cycliste! - Photo prétexte

Cela s’est passé ce lundi soir, sur la commune de Colfontaine. Alors qu’il venait de voler un vélo à Pâturages, un adolescent de 14 ans s’est fait poursuivre en voiture par son propriétaire. Il a terminé aux urgences…

C’est un fait pour le moins insolite… Ce lundi vers 22 heures, un homme a appelé la police boraine pour les informer qu’on venait de lui voler son vélo. « Il était alors à la poursuite du voleur », précise la police boraine. « Apparemment, il aurait rattrapé le voleur et en freinant dans les cailloux près du sentier de Pâturages, il aurait heurté le vélo à l’arrière… »

Après l’accident, la police et une ambulance sont descendues sur place. « Le jeune adolescent concerné et renversé a été transféré à l’hôpital pour une possible fracture à la cheville. Il a ensuite été auditionné par la police, tout comme le conducteur du véhicule », confirme la police boraine.

Lire aussi Un cycliste saint-ghislainois tué à Belœil après avoir été fauché par une voiture

Selon nos informations, l’adolescent de 14 ans serait toujours hospitalisé à l’heure actuelle. Il souffre quand même d’une double entorse et d’une commotion cérébrale. Le jeune homme est plâtré.