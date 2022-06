Ligue des champions: vers la révolution à la télévision!

Toujours plus de matches, de jours de diffusion, d’équipes…: l’UEFA fait tout pour que les chaînes paient encore plus. On se dirige vers la fin de la gratuité en Belgique.

**** ***** ************ ** ******** ** **** ***** *** ************* ************ ****** ***** ** ******** **** ************ *** **** *** ****** *********** ******************** ** **** ****** ** *** ** ****** ********** *** ******* ** ****** ********* ***** ** ****** *** ** **************** ***** ****** ** ** ****** ********* ** ************ ** ******** ** ** ************* *** ** ******** **** ** ********** **** ****** ** ************ ** ***** ** ********* **** ************ *** ** **** ** **** **** ** ******* ******** **** ****** **** ** ****** *** **** ** ***** ** ********* *** * **** *** ******* ** ****** ** ******** ** ***** ** ***** **** ** *********************** ** *** *** ********************* *** *********** **** ********** ******** *** ********* *** ************* ********** ******** ************ *** ************** ******** **** *** ******** **** **** *** **** ***** ******** **** *** ************** *** ** ******* *********** ** ********* ************** *** ******* **** ** **** ***** *** ********* ************* ** ***** ** ** ******** ***** ******** ** ******** **** **** ***** ***** *** ***** ****** *** ********** *** **** *** ******* ***** ******* ********** **** ** ******** ******* ** ***** ******** * ********* ********* ** ********* ***** ***** ***** ********* ** ******* ********* *********** ***** ************* *** ******** ***** **** ** **** ** *** *********** ********** **** ******** *********** ******* **** *** ********* ***** ** ************ ** ***** *** ***** **** ****** ** ************ *** ***** ************ ********* *** ****** ********* ********** ** ***************** ******* ******* ********* *********** *** ****** **** **** ********** ****** ** ************** ******* ****** ****** ** ******** ******** **** ***** ********** *** ******** **** ****** *********** ** **** **** ***** ********** ***** **** ******* ***** ********************** ** ** ******* *** ** **** ** ****** **** ** ** *********** ***** ********* **** ***** ********* **** ****** ** **** ***** ******** ******* ** ***** ******** ********** ** ********* ****** ******* ***** ******** ******** ** **** *** *************** ** ***** *** ****** ******* **** ********* ************* ** ******* ****** ******** ** ***** ****** *** *** *** ** ***** ** ****** ** ********* ** *** ** ** ******* ****** ** *** ** ******** ******** ***** ************ ** ** ****** ** ***** ****** ****** ******** **** *** ******* ********* ** ********************** ********** ******* ** ******* ** ******** **** ******* ** ********** ******* **** *** ********* ***** ***** ***** *************** ** ****** ******* ******** **** ******* ******* ******* ******* Pierre Maes: «Même avec Mediapro, Eleven ne court pas de risque» Le foot français est en crise! En cause: la gestion calamiteuse de la question des droits de La Ligue 1 sur les chaînes françaises. Un tel scénario est-il possible en Belgique avec Eleven? ** ******** **** **** **** ** ***** *** ******* ********* ** ******* ** ***** ** ******** ******* ****** ******** **** ** ***** **** ******* ********* ** ***** ********** ***** ** **** ********** ** ***** ******** ** ** ** ************ ** *** ** ******************** ** ****** **** *** ********* ***** **** *************** ******************* ** ******* ******* ****** *** *** ** ********** ********** ** *** ******* *** **** ******* ******** ****** *** ********** ** ***** ***** ******* ** ****************** ******** ******* **** ** *** ******** ********* *** ** **** ********** *** ********* ******** ** ***** *** ********* **************** ****** ******** ********* ******** ** **** **** ** ****** ********* *** ** ****** ** *** ******* ******* *** ******** **** ********** ******** ** ******* *** *** ** *** ********* **** ***** *** ********* ******* ** ****** ******* ** **** ********* ******* ****** ************** ************ ***** ** **** *** ******** ** ** ********** *************** ******** *************** ******* ***** *********** ********* *** *********** ******* **** ******* ***** ******** *** *********** **** * **** ** ******* **** *** **** ** **** ********* ******* **** ** ***** **** ** ** ******* *** ***** *** ** ******** ***** ********** ********* **** ** ******** ** ******* **** *** ** ********* *** ***** ***** ** **** *********** ** ** ************************* ** ********* ** ********* *** *********** *** ** ***** * ******* **** ********* ** *********** ** *************** ******* *** ********* ***** ** *** ******** ********* *** ******* ** ***** ********* ***** ** ****** ***** ****** ****** ******** **** *********** ********** ** ***** **** ******** * ****** ** ******* ******** ** ******* ** ****** ** **** ******* ******* *** ******** ** ************* **** ******* ** ********** *** ******** ** *** ********* ** ** ***** *** ***** ** ********* ********** *** ************ ****** * ****** *** ******** ** ************* **** ** ****** ********* ******** **** **** *** *********** ****** ********** **** ******** ******* ************ ****** ** **** **** *** ********* ** ******* ********* *************** **** *** *** **** ** **** ************* ** ****** ********* *** ******* ********** ******** ** ***** ****** *** ******** ** ********************* ** **** ******** ****** **** ******** ***** ** ********* *** ******** ********** **** ***** ****** *********** **** *** ** **** ****** ******** ** ********* ** *** ********* *** ** ********** *** ******** *** *** ****** ******** ** ********* ******* ********** *** ************** *** *********** ****** ********** ** *** ***** **** ** ******** ****** ****** ** ********* **** ****** *** ************** ***************** ** ******* **** ***** *************** *** ** **** ******** *** **** ******** ** **** **** ********** ******** ******* *** ****** ** ******** ***** ** *** ********* ************ ******* **** ******* ** ************ *** ******* ***** *** ******** ** ************ ******** *** **** *** *********** ****** *** *** ******** ****** ************* ***** ** ***** * ***** *************** «La fin de la gratuité de la Ligue des champions à la TV? C’est plus que possible!» L’auteur Pierre Maes, de passage dans le studio digital de Sudinfo.be. - CB Pierre Maes, l’ancien directeur des sports de Canal+ et auteur du livre « La ruine du foot français, du crash Mediapro à la D3 européenne : à qui la faute ? », est spécialiste des droits sportifs à la télévision. ****** ***** **** ***** ****** ** ********** ************ **** *** ****** ******** ** ** *** ******* ***** ***** **************** ****** *** ********* ** ***** ** ** ***** ****** ********** ** ********* ** ***** ** ***** **** ** ** **** ******* *** ************ *** ****** ******** ******** ******* ***** *** ************** **** ***** * ******** ** **** ********* ** *** ******** ** ******* ** ***** ** ** **** *** ** *** ******* ** ****** ********** ** ********** ******** ** ****** ********** ************** ******** ***** ** ***** ***** ** ****** ** ** ******* ** ******** **** ************* ********** *** ** ***** ***** *** ** ******** ******* ** ***** *** ************ ********** ** ** ******** *** *** **************** **** ****** ** **** **** ********* ** ****** ******** **** ******* ************ ****** ******* *** **** **** **** **** *** ****** ***** ** **** ****** ** ******* ** * * ***** ***** ******** ******** *** ********* *** ***** ********** ***** **** ****** *** ***** ** ***** ** ***** ** ******* ** ********** ******* ***** *************** ****** *** **** ** ** **** **** ** ********* ****** ******** ** ****** ** ******** *** **** ************ ************ ** ***** ********** ** *** ** ********** ******* *** ** ******* ** ***** ***** *** ****** ******* ****** ************* ** *** ** ******** **** ******* ************ *** ******** ***** *** ******** ******* ****** *** ****** ********** ** ******* ** **************** ***** **** ** ***** ** ************ ** ******** *** ******** *** ** **** *** ******** ** ****** ** ** ************ ** ******* ** *********** ** * **** **** ** ******** **** **** ** ********* ********* ** ** * **** ***** *** ********** ***** ***** *********** ** *** ** ***** *************** ******** *** **** ***** **** *********** ** ****** *** ***** ***** ************ ** ********** *** ******* ***** ** ** ********* ** ** **** ** ********** ******** **** * ****** *** *** ******** ******** ****** ** *** ********* *** ****** ***** * ********** ************* *** ****** **** ****** ** ***** ** ****** ** ** ********** *** ** **** *** **** *** ********** ** **** ********** ** ********* ******* **** ** ******* **** **** ************ *********** ** ********* ** ** ****** *** ********** *** ** ********* ** ***** ***** *** ******** ** *** **** ********* **** **** ** ******* **** ************* ** ******* ****** **** **** ****** **** ***** ** ******** ***** ****** ********** **** **** ***** ******** **** ** ************ ** ** ****** ** ** ***** ****** ** ***** ** ******* ******** *** **** ************ **************** *** ** ***** *** ********** ** ** ****** **** **** ** *** ** ************* ************ ** ******* *** ******** **** ******* **** *** ********* ********* ***** ******* * * *** *********** ************* ***** ******** *** **** **** ********** ** ******** ** ******* ***** **** *** **** ** ****** *** ***** *********** **** ******* *** ****** ********** ******** **** **** ********* **** ****** ** *** ********** **** ***** **** *********** *** ** **** ***** *** *** ******** *** ****** ** ** ********** **** ****** **************** *** ******* *** ************ ***** ********* ********* ******** ** ************** ** ************** **** *** ******** ******** ***** **** ********* ******* ** *** *** ****** ** ****** ********* **** *** ********* **** ***** *********** ********** *** ************* ***** *** ** ***** *** ********* ** ** ***********