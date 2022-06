Les travaux avancent au futur learning center de Dour: «2 à 3 fois plus de place»

30/06 12:00 → 30/06 21:00

Aujourd'hui, une zone de précipitations ondulante traversera lentement le pays d'ouest en est et pourra conduire à des cumulus de l'ordre de 20 l/m² en 6h. Dans l'est du pays (et surtout dans les provinces du Limbourg, de Liège et du Luxembourg), les précipitations seront plus convectives avec des averses plus intenses et un risque d'orage ; localement, des cumuls de 10l/m² en 1h y seront possibles.