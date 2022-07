Le retour du Festival au carré du 1er au 10 juillet à Mons: découvrez le programme

Pour fêter en grande pompe les retrouvailles, le Festival au carré a mis les petits plats dans les grands : concerts, danse, théâtre, cirque, mais aussi performances, spectacles déambulatoires et cinéma musical.

Le Festival au carré est de retour avec, plus que jamais, son lot de nouveautés ! Cette édition sera multidisciplinaire. Et pour la première fois, le festival déploie ses ailes, sort du Carré des arts et vous fait voyager partout dans la ville : au théâtre le Manège, où se situera le cœur des festivités, dans l’ensemble des salles, mais aussi dans les jardins, sur les places et à travers l’espace public.

Ce qui ne change pas, c’est l’envie de célébrer l’été et la diversité des spectacles.

Ambiance! - Jef Berhin

Voici le programme

Vendredi 1er juillet

18h00 | Apéro d’ouverture | Théâtre le Manège

18h30 | Danse | Beste Cantate | Cie la Drache | Théâtre le Manège

20h00 | Théâtre | Jacques | Nicolas Buysse, Greg Houben, Matthieu Van | Cour du 106

21h00 | Musique | KOKOKO ! + Funky Bompa | Théâtre le Manège

Samedi 2 juillet

18h00 | Théâtre | Jacques | Cour du 106

19h00 | Musique | About 70’s | Collectif about it | Maison Folie

20h00 | Musique | Tim Dup | Théâtre le Manège

21h00 | Théâtre | Janis | Compagnie BVZK, Nora Granovsky | Maison Folie

21h00 | Théâtre | Le Mystère du gant | Roger Duprès, Léonard Berthet-Rivière | Maison Losseau

Dimanche 3 juillet

15h00 | Théâtre | Patua Nou | Le Corridor | Parc du Beffroi

17h00 | Théâtre | Le Mystère du gant | Roger Duprès, Léonard Berthet-Rivière | Maison Losseau

18h00 | Musique | Casimir Liberski | Arsonic

20h00 | Musique | Triggerfinger + Giac Taylor | Théâtre le Manège

Lundi 4 juillet

20h00 | Musique | Harold Lopez-Nussa | Théâtre le Manège

20h00 | Cinéma | La planète sauvage | Plaza Arthouse Cinéma (enfants bienvenus) | Plaza

20h00 | Musique | BEvocal | Arsonic

21h00 | Théâtre | Vero 1re, Reine d’Angleterre | Cie 26000 couverts | Manège de Sury

21h15 | Théâtre | Le Jardin | Collectif Greta Koetz | Maison Folie

Mardi 5 juillet

19h00 | Musique | La Finta Giardineria | Mozart | Orchestre Royal de Chambre de Wallonie | Théâtre Royal

19h00 | Théâtre | Poucet | Royales Marionnettes (enfants bienvenus) | Cour du 106

21h00 | Concert | Amadou & Mariam | Théâtre le Manège

21h00 | Théâtre | Vero 1re, Reine d’Angleterre | Cie 26000 couverts | Manège de Sury

21h15 | Théâtre | Le Jardin | Collectif Greta Koetz | Maison Folie

Lire aussi Le Festival au carré est de retour à Mons avec de belles surprises!

Mercredi 6 juillet

14h00 & 17h00 | Cirque | Prologue | Cie Soif totale (enfants bienvenus) | Carré des arts

14 > 18h00 | Théâtre | Jusque dans nos lits | Lucile Saada Choquet | Maison Folie

15h30 | Cirque | In Petto | Cie OKIDOK Création (enfants bienvenus) | Jardin du Mayeur

19h00 | Théâtre | Poucet | Royales Marionnettes (enfants bienvenus) | Cour du 106

20h00 | Musique | Arnaud Rebotini + La Jungle | Maison Folie

Jeudi 7 juillet

17h00 | Cirque | In Petto | Cie OKIDOK Création (enfants bienvenus) | Jardin du Mayeur

18 > 22h00 | Jusque dans nos lits | Maison Folie

20h00 | Musique | Ablaye Cissoko & Cyrille Hermon | Arsonic

Vendredi 8 juillet

18h00 | Danse | Summertime | Cie Thor, Thierry Smits (enfants bienvenus) | Waux-Hall

20h00 | Blind test party | Théâtre le Manège

20h00 | Musique | Michel Hermon | Arsonic

Samedi 9 juillet

Dès 13h00 | En promenade à la cascade | Cascade d’Hyon

13h00 > 16h30 | Théâtre jeune public | Trip tout petit | Audrey Dero et Griet Herssens | Cascade d’Hyon

13 & 15h00 | Théâtre jeune public | Okami et les 4 saisons du cerisier | Cie entre chien et loup | Cascade d’Hyon

13 > 17h00 | Théâtre jeune public | En roue livre | Le Réseau montois de lecture publique | Cascade d’Hyon

13 > 17h00 | Théâtre | Les Bénévoles | TOF Théâtre (enfants bienvenus) | Cascade d’Hyon

14 & 17h00 | Cirque | Via Belgica | Cie des Chaussons Rouges | Création (enfants bienvenus) | Cascade d’Hyon

15h00 | Cirque | Phasmes | Cie Libertivore (enfants bienvenus) | Cascade d’Hyon

18h00 | Danse | Summertime | Cie Thor, Thierry Smits (enfants bienvenus) | Waux-Hall

19h30 | Théâtre | PREMIERE BELGE | La vie est une fête | Jean-Christophe Meurisse, Les Chiens de Navarre | Théâtre le Manège

Dès 20h | Soirée de clôture | Maison Folie.

Dimanche 10 juillet

16h00 | Théâtre | La vie est une fête | Jean-Christophe Meurisse, Les Chiens de Navarre | Première belge | Théâtre le Manège.

Plus d’infos sur www.surmars.be